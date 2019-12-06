У Нью-Йорку показали воскову копію моделі Алессандри Амбросіо: пікантні фото

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Алессангдра Амбросіо у сексуальній сукні / Instagram / @alessandraambrosio

Бразильська модель Алессандра Амбросіо – любителька коротких суконь та провокативних образів. Днями вона це вкотре довела, прийшовши на виставку воскових фігур в Музеї мадамТюссо.

На відкритті нових експонатів Алессандра Амбросіо була запрошеною зіркою, про що залюбки розповіла прихильникам в інстаграм-блозі. Відтак туристи відтепер можуть побачити воскову копію моделі у Нью-Йорку. 

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Автори скульптури відтворили обличчя манекенниці настільки детально, що, дивлячись на фото, її неможливо було відрізнити від справжньої Алессандри. Тому чимало прихильників спершу подумали, що манекенниця похизувалась черговим виходом у червоній мінісукні. 


Копія Алессандри Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio

Воскова фігура моделі
Воскова фігура моделі / Instagram / @alessandraambrosio

Та вже на наступній світлині Алессандра Амбросіо залюбки позувала поряд зі своєю восковою копією. Обидві красуні були в мінісукнях, демонструючи стрункі ноги. За традицією, модель передала до Музею мадам Тюссо своє вбрання, щоб образ скульптури був бездоганним. 

Такий захопливий день... Це честь отримати ще одну воскову фігуру, і цього разу у моєму другому домі – Нью-Йорку. Приходьте і переконайтесь у цьому,
– написала вражена модель. 

Цікаво, що на захід вона прийшла у супроводі свого 7-річного сина Ноа. Школяр не розгубився: він із задоволенням позував із зірковою мамою та її восковою копією. 

Алессандра Амбросіо з сином Ноа
Алессандра Амбросіо з сином Ноа / Instagram / @alessandraambrosio

Музей мадам Тюссо у Нью-Йорку
Музей мадам Тюссо у Нью-Йорку / Instagram / @alessandraambrosio

Алессандра Амбросіо у Нью-Йорку
Алессандра Амбросіо у Нью-Йорку / Instagram / @alessandraambrosio

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода
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