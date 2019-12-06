У Нью-Йорку показали воскову копію моделі Алессандри Амбросіо: пікантні фото

Бразильська модель Алессандра Амбросіо – любителька коротких суконь та провокативних образів. Днями вона це вкотре довела, прийшовши на виставку воскових фігур в Музеї мадамТюссо.

На відкритті нових експонатів Алессандра Амбросіо була запрошеною зіркою, про що залюбки розповіла прихильникам в інстаграм-блозі. Відтак туристи відтепер можуть побачити воскову копію моделі у Нью-Йорку.

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Автори скульптури відтворили обличчя манекенниці настільки детально, що, дивлячись на фото, її неможливо було відрізнити від справжньої Алессандри. Тому чимало прихильників спершу подумали, що манекенниця похизувалась черговим виходом у червоній мінісукні.



Копія Алессандри Амбросіо / Instagram / @alessandraambrosio



Воскова фігура моделі / Instagram / @alessandraambrosio

Та вже на наступній світлині Алессандра Амбросіо залюбки позувала поряд зі своєю восковою копією. Обидві красуні були в мінісукнях, демонструючи стрункі ноги. За традицією, модель передала до Музею мадам Тюссо своє вбрання, щоб образ скульптури був бездоганним.

Такий захопливий день... Це честь отримати ще одну воскову фігуру, і цього разу у моєму другому домі – Нью-Йорку. Приходьте і переконайтесь у цьому,

– написала вражена модель.

Цікаво, що на захід вона прийшла у супроводі свого 7-річного сина Ноа. Школяр не розгубився: він із задоволенням позував із зірковою мамою та її восковою копією.



Алессандра Амбросіо з сином Ноа / Instagram / @alessandraambrosio



Музей мадам Тюссо у Нью-Йорку / Instagram / @alessandraambrosio