У Нью-Йорку відбулася прем'єра від Disney "Леді та Блудько": Джастін Теру прийшов зі собакою

Днями в одному з найбільших міст США відбулася прем’єра мультфільму від Disney "Леді та Блудько". На нью-йоркський показ прийшов Джастін Теру, який подарував свій голос Блудьку. Що цікаво, на прем’єрі голлівудський актор з'явився зі своєю улюбленою собакою Кумою.

На прем'єрі картини Джастін Теру з'явився разом зі своєю колегою по знімальному майдачинку Тессою Томпсон, яка озвучила героїню Леді. 48-річний актор здивував появою на показі мультфільму "Леді та Блудько" зі своєю собакою, яку звати Кума.

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А біля фотозони з логотипом Disney та назвою мультфільму актори фотографувалися із собаками, які зіграли головних персонажів. Ними виявилися кокер-спанієль Роуз та дворняга Монті. Що цікаво, до участі в зйомках фільму собаки жили у притулку, але під час знімального процесу настільки сподобалися команді, що після завершення фільмування їх взяли в сім'ю.



Джастін Теру і Тесса Томпсон на прем'єрі фільму "Леді та Блудько" / Getty Images

Також перед спеціальним показом Джастін Теру прийшов у фотокімнату, яку облаштували подібно до головної сцени з анімаційного фільму, і кумедно сфотографувався зі своєю собакою.



Джастін Теру зі своєю собакою на прем'єрі фільму "Леді та Блудько" / Getty Images