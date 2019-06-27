У Нью-Йорку відкрилася виставка, присвячена українському мистецтву

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку можна відвідати персональну виставку фотографа Євгена Нікіфорова. Вона присвячена українському монументальному мистецтву 1960-1980 років.

Проект складається з 16 фоторобіт, на яких зображені мозаїчні панно у метро, на зупинках громадського траспорту, будівлях тощо. Оскільки у ті часи Україна була у складі Радянського Союзу, то, звісно, навіть художні роботи несуть у собі ідеологічний меседж. Проте Нікіфоров наполягає, що іноді політичний контекст треба опускати і звертати увагу на мистецьку цінність робіт, пише "Укрінформ".

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"Пам’ятки монументального мистецтва 1960-1980 років є невід’ємною складовою історико-культурного надбання України. Мозаїки замовляли у провідних майстрів того часу і сьогодні ці роботи є не лише історичним свідченням, але також важливою сторінкою в історії мистецтва ХХ сторіччя", – зазначив фотограф.

На виставці представлено всього 16 робіт, проте сам проект значно більший // Укрінформ

Нікіфоров досліджував та фотографував пам’ятки монументального мистецтва п'ять років. За цей час з експедиціями об'їздив більше трьох сотень міст та селищ. Він має на меті стоврити детальний архів, аби врятувати роботи від забуття та руйнаці через "нерозуміння їхньої художньої цінності".

"Самі сюжети також важливі. Їх не можна відривати від тієї історичної дійсності, впродовж якої вони були створені. Але на них можна дивитися не лише як на спадок тоталітарної держави, але і як на прості і зрозумілі для будь-якого часу і для будь якого суспільства сюжети і мотиви – велич і краса праці, родина, спорт, досягнення у науці", – додав фотограф.



Нікіфоров почав досліджувати мозаїки 5 років тому // Укрінформ

У 2017 році у видавництві "Основи" було видано його книгу Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics. Вона стала знаменитою не лише в Україні, але й за кордоном.



Виставка триватиме недовго – до 28 червня // Укрінформ