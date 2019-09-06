У Нью-Йорку відкрили музей, який потішив усіх прихильників серіалу "Друзі"

На знаменитому Манхеттені, що в Нью-Йорку, відкрили особливий музей. Відтепер всі прихильники серіалу "Друзі" (Friends) можуть переглянути експонати, взяті зі знімального майданчика кінострічки.

У світі продовжують відзначати 25-річчя популярного серіалу "Друзі". Його феномен не можуть пояснити, адже успішний проєкт і досі переглядають мільйони кіноманів, а будь-який товар зі згадкою серіалу стає хітом продажів.

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Події ситкому відбуваються у Нью-Йорку, відтак саме в цьому мегаполісі вирішили відкрити особливий музей з експонатами серіалу. На інформаційному порталі ABC з'явились фото та відео, зроблені під час відкриття закладу. Згідно з кадрами, музей має чимало тематичних кімнат та експонатів, взятих зі знімального майданчика. Зокрема, відвідувачі зможуть побачити репродукцію кімнат головних героїв, знамениту кав'ярню Central Perk та фонтан, що був на початкових кадрах фільму.

Окрім цього, представники Warner Brothers передали музею моторошну картину Фібі, робочий одяг Моніки і славнозвісні шкіряні штани Роса. Для найпалкіших прихильників відкрили і крамницю, де можна придбати товари у стилі серіалу "Друзі".

Кожен, хто любить дивитись "Друзі", буде в захваті від того, що прийде у цей простір і просто порине у спогади. Вдома у вас це не вдасться зробити. Тому я думаю, що приїхати сюди і стати частинкою "Друзів" – це чудово і хвилююче. Тут атмосфера та навіть запах такі, як були колись, на зйомках,

– розповіла акторка Меггі Уіллер, яка зіграла Дженіс.

Наразі мережу підкорюють фото та відео, зроблені з відкриття музею. На кадрах видно, що гості музею можуть не тільки переглянути експонати, але й сісти в крісла Джої та Чендлера, чи зіграти у мініфутбол, або ж посмакувати каву в Central Perk.



Експонати музею серіалу "Друзі" / Фото: ABC

Дивіться відео з відкриття музею у Нью-Йорку, присвяченого серіалу "Друзі":

Що відомо про серіал "Друзі"?Серіал отримав шалену популярність після виходу перших серій у 1994 році. І досі кіномани із задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фібі.



У центрі сюжету – історія 6 молодих людей, які живуть в квартирах навпроти. Як і всі жителі Нью-Йорка, їх цікавлять декілька питань: де взяти гроші, як знайти своє місце в житті, де шукати своє кохання і як встигнути вчасно внести орендну плату за квартиру. Відтак головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації, розважаються, закохуються і втрачають коханих, змінюють роботу та смакують каву в улюбленій кав'ярні поряд із домом. Кумедні історії "Друзів" підкорили весь світ, а остання серія, яка вийшла у травні 2004 року, розчулила всіх прихильників серіалу.