У Нью-Йорку зірку "Гаррі Поттера" сприйняли за безхатька: кумедна історія Деніела Редкліффа

Виявляється, британського актора, який увійшов в історію світового кінематографу, впізнають не всюди. Нещодавно його сплутали з безхатьком, коли він чекав свою дівчину поблизу магазину на вулицях Нью-Йорка. Деніелу Редкліффу навіть запропонували п'ять доларів на каву.

Днями кумир мільйонів, який прокинувся відомим ще у підлітковому віці завдяки ролі Гаррі Поттера в однойменному фільмі, став гостем шоу Грема Нортона. Під час програми Деніел Редкліфф пригадав кумедну історію, яка сталася з ним нещодавно.

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Заможний актор у повсякденному житті надає перевагу зручному одягу, а його стиль рідко пов'язаний зі світовими модними брендами. Разом зі своєю дівчиною 35-річною американською акторкою Ерін Дарк. У морозний день на зірці було худі з капюшоном, флісова кофта і об'ємна куртка зверху. Деніел Редкліфф разом з собакою чекав кохану надворі, поки дівчина відправилася до магазину.

Оскільки пес теж змерз, я опустився на коліна, щоб обійняти і трохи зігріти його. І тут я побачив хлопця. За секунду він підійшов до мене і простягнув п'ять доларів зі словами: "Візьми собі кави, друже". Мабуть, мені потрібно голитися частіше,

– з гумором констатував актор.

Можливо тому Деніел Редкліфф цілком змінив імідж. На зйомках він постав лисим, збривши волосся та бороду.

Нагадаємо, що у зв'язку з шаленою популярністю, яка звалилася на Деніела Редкліффа в юному віці, йому доводилося боротися з сильною алкогольною залежністю. Аби зменшити тиск суспільства, яке постійно слідкувало за приватним життям кумира, актор забувався завдяки алкоголю. На щастя, йому вдалося побороти залежність, нормалізувати своє психічне здоров'я та відновити творчу кар'єру.