24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

У Нью-Йорку зірку "Гаррі Поттера" сприйняли за безхатька: кумедна історія Деніела Редкліффа

593 Читать новость на русском
Деніел Редкліфф / People

Виявляється, британського актора, який увійшов в історію світового кінематографу, впізнають не всюди. Нещодавно його сплутали з безхатьком, коли він чекав свою дівчину поблизу магазину на вулицях Нью-Йорка. Деніелу Редкліффу навіть запропонували п'ять доларів на каву.

Днями кумир мільйонів, який прокинувся відомим ще у підлітковому віці завдяки ролі Гаррі Поттера в однойменному фільмі, став гостем шоу Грема Нортона. Під час програми Деніел Редкліфф пригадав кумедну історію, яка сталася з ним нещодавно. 

Читайте також: "Гаррі Поттер": як змінювалися головні герої протягом зйомок всіх частин саги – фотопорівняння

Заможний актор у повсякденному житті надає перевагу зручному одягу, а його стиль рідко пов'язаний зі світовими модними брендами. Разом зі своєю дівчиною 35-річною американською акторкою Ерін Дарк. У морозний день на зірці було худі з капюшоном, флісова кофта і об'ємна куртка зверху. Деніел Редкліфф разом з собакою чекав кохану надворі, поки дівчина відправилася до магазину. 

Оскільки пес теж змерз, я опустився на коліна, щоб обійняти і трохи зігріти його. І тут я побачив хлопця. За секунду він підійшов до мене і простягнув п'ять доларів зі словами: "Візьми собі кави, друже". Мабуть, мені потрібно голитися частіше,
– з гумором констатував актор. 

Можливо тому Деніел Редкліфф цілком змінив імідж. На зйомках він постав лисим, збривши волосся та бороду. 

Нагадаємо, що у зв'язку з шаленою популярністю, яка звалилася на Деніела Редкліффа в юному віці, йому доводилося боротися з сильною алкогольною залежністю. Аби зменшити тиск суспільства, яке постійно слідкувало за приватним життям кумира, актор забувався завдяки алкоголю. На щастя, йому вдалося побороти залежність, нормалізувати своє психічне здоров'я та відновити творчу кар'єру. 

В Ірані майже повністю зачистили бульдозерами місце катастрофи літака МАУ: що там не так
сьогодні
7077
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Гаррі Поттер Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
Наталія Лебідь 67
сьогодні 20:33 Історія кохання принца Гаррі та Меган Маркл: від знайомства до сьогодні
Надія Біленко 323
сьогодні 15:40 Королівський "мегзіт": мережа вибухнула курйозними мемами з принцом Гаррі та Меган Маркл
Надія Біленко 824
сьогодні 15:22 "Щасливого Різдва": кіно для святкового настрою
Юлія Ліпенцева 634
сьогодні 14:16 Неспокійна молодість і буремне життя з Меган: найгучніші скандали, в які "влип" принц Гаррі
Анастасія Манюхіна 2813
Новини
Більше новин
Залиште відгук