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У пальті та капелюсі з помпонами: королева Єлизавета ІІ продемонструвала яскравий образ

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Королева Єлизавета ІІ в яскравому вбранні / www.gettyimages.com

Британська королева Єлизавета ІІ у 93 роки чудово демонструє, як носити яскраві вбрання. Її Величність здійснила публічний вихід, одягнувши трендовий монохромний образ – фіолетове пальто і такого ж кольору капелюшок.

Не всі модниці готові приміряти яскраве вбрання, боячись привертати зайву увагу перехожих. Водночас Єлизавета ІІ у 93 роки сміливо показує, що вік – не причина уникати барвистого одягу. Змалку Її Величність залюбки носила кольорові речі за порадою мами, адже саме завдяки образам вона завжди перебуватиме у центрі уваги. Та і на фото королеву таким чином знайти дуже легко. 

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Не забула про своє правило Єлизавета ІІ і під час візиту до Королівської національної лікарні та стоматологічної клініки Істман в Лондоні. Там 19 лютого проходило урочисте відкриття нових приміщень. Клініку заснували представники монархії, тому на захід запросили Її Величність. 

Під час цього публічного виходу королева не змінила стилю та постала перед британцями у фіолетовому класичному пальті, до якого підібрала капелюшок з милими хутряними помпонами та сукню такого ж кольору. Свій образ Єлизавета ІІ доповнила чорними рукавицями, туфлями на стійких підборах та шкіряною сумочкою. Улюблені прикраси з перлин та брошка завершили look представниці монархії.

Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

Цікаво, що, за королівським етикетом, навіть в приміщенні Єлизавета ІІ не знімала верхнього одягу та рукавиць. Тому упродовж усієї зустрічі королева спілкувалась з працівниками шпиталю в осінньому вбранні. 

Єлизавета ІІ в Лондоні
Єлизавета ІІ в Лондоні / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Єлизавета II Велика Британія Королівська сім'я Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода
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