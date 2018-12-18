У пальто і на підборах: вагітна Меган Маркл приголомшила своїм вбранням у Лондоні

Герцогиня Сассекська має чудовий смак. Це вона неодноразово доводила під час публічних виходів. 18 грудня Меган Маркл вкотре продемонструвала ефектний look у Лондоні, який привернув чималу увагу громадськості.

Перед новорічними святами вагітна Меган Маркл відвідала будинок для літніх людей Brinsworth House. У закладі проживають артисти, музиканти, танцівники та актори, які присвятили своє життя шоу-бізнесу. Герцогиня Сассекська, яка до заміжжя з принцом Гаррі теж знімалась у кіно, знайшла спільну мову з мешканцями Brinsworth House.

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Для такого виходу чарівна Меган обрала скромну світлу сукню з чорним візерунком від Brock Collection. Вбрання, за інформацією прихильників герцогині, коштує трішки більше тисячі доларів. Свій образ вона доповнила сірим стильним пальтом, замшевими туфлями-човниками на підборах та клатчем. Виглядала Меган Маркл досить скромно та водночас ефектно.



Вагітна Меган Маркл у Лондоні / Getty Images



Дружина принца Гаррі / Getty Images



Меган Маркл засвітила стильне вбрання / Getty Images

Варто зазначити, що цього разу Меган Маркл обрала світлий манікюр, не порушуючи королівських правил. Окрім цього, герцогиня обрала сукню з милим принтом та скромним вирізом, що може свідчити про те, що вагітна дружина принца Гаррі намагається покращити стосунки з королевою Єлизаветою ІІ. Однак цих здогадок у мережі не коментує Кенсінгтонський палац.