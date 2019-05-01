У пам'ять про Леді Ді: Меган Маркл та принц Гаррі можуть дати первістку незвичне ім'я

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Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі / www.gettyimages.com

Поки журналісти очікують на новину про народження першої дитини принца Гаррі та Меган Маркл, вся увага прихильників королівської родини прикута до імені, яке подружжя обере для немовля. Серед фаворитів – жіноче італійське ім'я, яке має символічне походження.

Як повідомляється в The Daily Mail, букмекери підібрали ймовірні імена, які Меган Маркл та принц Гаррі можуть дати своєму нащадку. Лідером у цьому списку є італійське жіноче ім'я – Алегра. 

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За інформацією журналістів, у 2004 році у The Evening Standard з'явилась стаття, в якій інсайдери стверджували, що принцеса Діана колись була закохана в хірурга Хасната Хана. Тоді Леді Ді мріяла вийти за чоловіка заміж та стати мамою. Під час спілкування з подругою принцеса навіть обрала для дитини ім'я, яке можуть запозичити герцоги Сассекські. 

Вона хотіла назвати дівчинку Алегрою, після того як її подруга згадала це ім'я. Почувши його, принцеса подумала, що воно прекрасне,
– розповіли інсайдери. 

Спогади про принцесу Діану та особливий трепет принца Гаррі до матері вивело ім'я Алегра у фаворити букмекерів. Окрім нього, у списку фігурують Діана, Грейс, Артур, Елізабет, Альберт, Вікторія. Кенсінгтонський палац не коментує цих чуток та утримується від будь-яких прогнозів.

Пологи Меган Маркл мають відбутись з дня на день, адже під час одного з публічних виходів герцогиня Сассекська зізнавалась, що її дитина буде квітневою. У британських ЗМІ вже виник своєрідний ажіотаж щодо появи первістка принца Гаррі, а журналісти припускають, що немовля вже з'явилось на світ. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Діти і неповнолітні
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