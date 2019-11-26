У переможців так бути не повинно! – Влад Яма розповів про фінал "Танців з зірками 2019"

Знаменитий український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками 2019" Влад Яма прокоментував останній ефір проєкту. За його словами, кілька випусків перед фіналом Ксенія Мішина та Євген Кот показували не найкращий результат, що не пасує переможцям.

Як Влад Яма розповів "Фактам", загалом новий сезон шоу був сильнішим у порівнянні з попередніми. Щотижня учасники "Танців з зірками 2019" вражали яскравими і відвертими постановками, які неодноразово дивували досвідченого хореографа. Не оминув суддя питань і про грандіозний фінал, який відбувся 24 листопада.

Цікаво: "Танці з зірками 2019": Анна Різатдінова прокоментувала поразку на шоу

За словами Влада Ями, він прогнозував, що перемогу здобуде Ксенія Мішина та Євген Кот. Однак переконаний, що Аня Різатдінова та Олександр Прохоров більше заслуговували на кубок.

"Розраховував, що все складеться саме так. Це були внутрішні очікування того, що за Ксенію глядачі голосуватимуть краще, ніж за Аню. Хоча по танцю, звичайно, Аня з Сашею заслуговували цей кубок трохи більше. В якійсь мірі на перемогу Ксенії і Жені вплинули, звичайно, шанувальниці Кота. Але, думаю, більшою мірою все ж прекрасні акторські дані Ксенії Мішиной. І, звичайно, її життєва історія", – розповів Влад Яма.

Окрім цього, суддя шоу заявив, що Ксенія Мішина та Євген Кот показували далеко не найкращі результати під кінець проєкту. Однак однієї техніки для перемоги недостатньо, тому акторська майстерність Мішиною стала її козирем у боротьбі за кубок.

"Її пара дуже добре стартувала. Перші 4-5 ефірів я був абсолютно впевнений в їхній перемозі і всім серцем цього бажав. Але кожен раз Катя Кухар заспокоювала мої пориви, кажучи, що не все так добре і ідеально. Як виявилося в результаті, вона мала рацію. До середини проєкту Ксенія і Женя перестали дивувати мене настільки сильно, як спочатку. На мою думку, останні 3-4 ефіри вони виступали все гірше і гірше. У переможців так бути не повинно!" – зазначив Влад Яма.

До теми: "Танці з зірками 2019": цікаві факти про переможницю шоу Ксенію Мішиною:

А от Вікторія Булітко стала справжньою народною улюбленицею цього сезону, переконаний хореограф. Вона з легкістю перевершила результати своїх суперників та жодного разу не потрапляла у номінацію, не зважаючи на низькі оцінки від суддів. Однак Влад Яма не приховує, що не бачив Вікторію Булітко у фіналі шоу.

"Якщо говорити про трійку фіналістів, то потенційно там могла бути MARUV або Люда Барбір. Замість Віки Булітко. Але, так чи інакше, фінал все одно повинен був стати жіночим", – додав він.