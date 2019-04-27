У персиковій сукні з оголеними плечима: Ембер Хьорд на премії у Вашингтоні

Голлівудська акторка та скандальна екс-дружина Джонні Деппа Ембер Хьорд завітала на щорічну премію, яку вручають жінкам за заслуги у галузі прав людини, Vital Voices Global Leadership у Вашингтоні.

У цей час, коли ЗМІ вибухнули новиною про те, що актор Джонні Депп закрутив роман з 20-річною гоу-гоу танцівницею російського походження Поліною Глен, Хьорд продовжує насолоджуватися публічним життям. Так, Ембер, яка відома своєю підтримку феміністичного руху, стала гостею премії Vital Voices Global Leadership Awards.

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Відомо, що щорічний захід організований американською некомерційною організацією Vital Voices, яка підтримує права жінок-керівників на участь в політичному та економічному житті країни.

Для виходу 33-річна красуня одягнула оксамитову сукню персикового відтінку з квітковим принтом та відкритими плечима. Для завершення образу стилісти Хьорд підібрали акуратну укладку волосся та легкий макіяж у тон вбрання. Для теплих кольорів одягу вона приміряла золоті туфлі-човники на високих підборах.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.