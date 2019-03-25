У підозріло вільній сукні: 45-річна Хайді Клум підігріває чутки про вагітність

Німецька топ-модель Хайді Клум з'явилася на публіці у сукні, фасон якої підозріло додає їй розмірів у талії. 45-річна зірка підігріває чутки про вагітність від 29-річного музиканта Тома Каулітца.

Чутки про вагітність 45-річної моделі розбурхали мережу на початку лютого 2019 року. Попри те, що ЗМІ наводили всілякі аргументи щодо поповнення у Хайді Клум і Тома Каулітца, знаменитості інформацію не підтверджують і не спростовують. Однак останньою появою на публіці модель знову змусила говорити про її вагітність.

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45-річна Хайді Клум, яка вже виховує чотирьох дітей, з'явилася на світському заході у підозріло вільній сукні. Вбрання у стилі японського кімоно було доволі вільним у талії, тому візуально додало чимало сантиметрів стрункій Хайді Клум. Однак, якщо знаменитість все-таки вагітна, то сукня в такому стилі лише допомогла приховати округлий животик.



Хайді Клум / Getty Images