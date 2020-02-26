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У піджаку та колготах: модель Джордан Данн прийшла на світську подію у провокативному образі

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29-річна британська модель Джордан Данн полюбляє вражати прихильників ефектними виходами на червону доріжку. "Голі" сукні, мінівбрання та розкішні костюми – якою тільки красуня не поставала перед камерами. Однак днями вона перевершила всі очікування фанатів.

Джордан Данн вирушила до столиці Франції, де наразі триває грандіозна фешн-подія року – Тиждень моди. Десятки легендарних дизайнерів прилетіли до Парижа, щоб презентувати свої новинки. Окрім цього, чимало зірок вже побували на модних показах, демонструючи свої кутюрні вбрання. Однак на показі Mugler всіх гостей з легкістю затьмарила Джордан Данн. 

 

Для виходу зваблива манекенниця обрала досить провокативний look. Перед сотнями камер Джордан Данн постала у фіолетових колготах та синьому піджаку у стилі 80-их. Знаменита красуня вирішила не одягати будь-яку спідницю, засвітивши спідню білизну. Ще більшої пікантності вигляду Джордан Данн додавала відсутність бюстгальтера: зірка залюбки демонструвала оголені пишні груди.

Провокативний образ модель доповнила леопардовими туфлями на підборах та чорною вуаллю. 

Джордан Данн
Джордан Данн у провокативному образі / Getty Images

Модель Джордан Данн
Модель Джордан Данн / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: Тиждень моди Еротика LifeStyle
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