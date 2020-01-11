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Королева Летиція прийшла на офіційну зутріч в шкіряних штанах: фото

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Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева Летиція вкотре довела, що є іконою стилю. Під час свого чергового публічного виходу Її Величність продемонструвала трендовий образ зі штанами з екошкіри, які наважаться одягнути не всі модниці.

Королеву Іспанії часто запрошують стати учасницею урочистих та офіційних подій. Відтак чарівна Летиція щоразу демонструє вишуканий та неперевершений стиль. Участь у нараді Іспанської федерації рідкісних захворювань не стала винятком. Та цього разу Її Величність підібрала досить сміливе вбрання.

Цікаво: У головному кольорі 2020 року: королева Іспанії Летиція вразила ефектним виходом

Перед камерами журналістів Летиція постала у приталених штанах з екошкіри, які є головним трендом цього сезону. До них королева Іспанія підібрала чорно-білий піджак oversize з колекції Uterque. Чорна водолазка, клатч і туфлі-човники від Prada на високих підборах завершили трендовий look знаменитої модниці. 

А от з іміджем Летиція вирішила не експериментувати. Іспанська королева зробила ідеальну укладку волосся та макіяж з акцентом на очі.

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Стильний образ королеви Іспанії
Стильний образ королеви Іспанії / Getty Images

Це не вперше Летиція демонструє такий образ. У листопаді 2019 року Її Величність з королем Філіпом VI здійснили поїздку до Куби. Перед міжнародним турне королівське подружжя поспілкувалось з журналістами на летовищі Мадрида, де Летиція постала у піджаку Uterque та класичних штанах чорного кольору. 

Іспанські монархи – Летиція і Філіп IV
Летиція і Філіп IV в Мадриді перед злетом на Кубу / Getty Images

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Мода
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