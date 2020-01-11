Королева Летиція прийшла на офіційну зутріч в шкіряних штанах: фото

Іспанська королева Летиція вкотре довела, що є іконою стилю. Під час свого чергового публічного виходу Її Величність продемонструвала трендовий образ зі штанами з екошкіри, які наважаться одягнути не всі модниці.

Королеву Іспанії часто запрошують стати учасницею урочистих та офіційних подій. Відтак чарівна Летиція щоразу демонструє вишуканий та неперевершений стиль. Участь у нараді Іспанської федерації рідкісних захворювань не стала винятком. Та цього разу Її Величність підібрала досить сміливе вбрання.

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Перед камерами журналістів Летиція постала у приталених штанах з екошкіри, які є головним трендом цього сезону. До них королева Іспанія підібрала чорно-білий піджак oversize з колекції Uterque. Чорна водолазка, клатч і туфлі-човники від Prada на високих підборах завершили трендовий look знаменитої модниці.

А от з іміджем Летиція вирішила не експериментувати. Іспанська королева зробила ідеальну укладку волосся та макіяж з акцентом на очі.



Королева Летиція / Getty Images



Стильний образ королеви Іспанії / Getty Images

Це не вперше Летиція демонструє такий образ. У листопаді 2019 року Її Величність з королем Філіпом VI здійснили поїздку до Куби. Перед міжнародним турне королівське подружжя поспілкувалось з журналістами на летовищі Мадрида, де Летиція постала у піджаку Uterque та класичних штанах чорного кольору.



Летиція і Філіп IV в Мадриді перед злетом на Кубу / Getty Images