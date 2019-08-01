У пісні Бейонсе, яка потрапила у чарт Billboard Hot 100, заспівала її 7-річна донька

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7-річна Блю Айві у кліпі Бейонсе "Spirit"
7-річна Блю Айві у кліпі Бейонсе "Spirit" / Скріншот з відео

Зіркова матуся Бейонсе вже з юних років привчає свою 7-річну доньку Блю Айві до великого шоу-бізнесу. Після зйомок у кліпі "Spitit", який став головним саундтреком в римейку "Короля Лева", старша донька Бей виконала вокальну партію у пісні "Brown Skin Girl".

У виданні The Independent повідомляють, що на початку і наприкінці нової пісні "Brown Skin Girl" можна почути голос Блю Айві. Що цікаво, це вже не перша участь дівчинки у синглах Бейонсе, однак це її дебют в ролі співартора. Адже пісню написали репер SAINt JHN, співак Wizkid і Блю Айві.

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Що цікаво, трек, який увійшов в альбом "The Lion King: The Gift", посів 76-у позицію у рейтингу Billboard Hot 100. Тому участь дівчинки у роботі над композицією стала ще більш значущою. Щодо YouTube, то лише за тиждень з моменту публікації його прослухали більше мільйона разів.

Brown Skin Girl: слухати аудіо онлайн

На своїй Instagram-сторінці Бейонсе також розмістила нарізку відеороликів, у яких темношкірі шанувальниці артистки виконали новий сингл Brown Skin Girl.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Бейонсе Зіркові діти
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