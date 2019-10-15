У Південній Кореї знайшли мертвою 25-річну співачку Соллі, яка скоїла самогубство

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Померла співачка Соллі
Померла співачка Соллі / hollywoodlifenews.com

Знамениту корейську співачку Соллі, яка була справжньою зіркою K-pop знайшли мертвою. Напередодні, 14 жовтня, поліція заявила, що дівчину у власному будинку в південнокорейському місті Соннам знайшов її менеджер, який занепокоївся через те, що співачка довгий час не відповідала на дзвінки.

Причиною смерті співачки, справжнє ім'я якої Чхве Чжин Рі стало самогубство. Втім передсмертної записки не знайшли. Відомо, що Соллі тривалий час перебувала у депресії через цькування у соцмережах. Дівчину критикували за її розкуту поведінку та імідж.

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Корея є дуже сексистським суспільством, права жінок там неабияк пригнічуються. Якщо жінка хоче самовиражатися, особливо якщо це стосується її тіла, то з цим виникнуть певні труднощі,
– заявила представниця Кореї Ну Рі Лі в одному із видань. 

Коментарі під постами дівчини в Інстаграмі часто рясніли звинуваченнями за те, що вона не носить бюстгальтер чи за те, що поцілувала у губи свою подругу.

Раніше Соллі була учасницею музичної групи F (x). Дівчина вийшла з колективу у 2015 році, щоб зосередитися на кар'єрі актриси. Після трирічної перерви Соллі відновила свою музичну кар'єру і у 2018 році випустила сингл "Dayfly". Цього літа співачка випустила свій сольний альбом "Goblin".

Інстаграм-знімки співачки Соллі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

영혼 잠시 어디간 금머

Допис, поширений 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

선이언니의 사랑이 듬뿍담긴 사진️

Допис, поширений 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений 설리가진리 (Sulli) (@jelly_jilli)

Пісні співачки Соллі

 

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Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Музика Втрати
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