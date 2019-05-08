У подовженому жакеті та штанах: Кейт Міддлтон показала ефектний весняний образ

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Кейт Міддлтон та принц Вільям
Кейт Міддлтон та принц Вільям / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджські здійснили черговий спільний вихід, під час якого Кейт Міддлтон продемонструвала ідеальний весняний образ. Перед камерами дружина принца Вільяма постала у стильному подовженому жакеті, який є трендом сезону.

Як відомо, у середу, 8 травня, принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали світу свого первістка. Щасливий герцог Сассекський вийшов до журналістів із сином на руках, в той час, як Меган крокувала поряд з ним. 

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Та поки вся увага британців прикута до цього королівського подружжя, інші представники Букінгемського палацу активно виконують свої обов'язки. Так, принц Вільям і чарівна Кейт Міддлтон, які вже встигли привітати герцогів Сассекських "у товаристві недосипів", відвідали Північний Уельс. Поїздка була заздалегідь анонсованою палацом, а представники королівської родини запланували зустрічі із людьми, які допомагають іншим та захищають навколишнє середовище. 

У рамках візиту до Уельсу принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали базу рятувальників Caernarfon та поспілкувались із робітниками. Для герцога Кембриджського поїздка мала особливе значення, адже під час військової служби він проходив навчання на подібній базі. 

Герцоги Кембриджські на базі рятувальників
Герцоги Кембриджські на базі рятувальників / Twitter / @KensingtonRoyal

Та, мабуть, найбільше британців вразила ефектна поява Кейт Міддлтон. Герцогиня обрала для публічного виходу подовжений жакет червоного кольору, чорні приталені чорні штани та водолазку. До чарівного вбрання вона підібрала черевики на зручних підборах та маленьку сумочку. Заплетене волосся у хвіст та легкий макіяж завершили її образ для зустрічі з рятувальниками.

Весняний образ Кейт Міддлтон
Весняний образ Кейт Міддлтон / Getty Images

Герцогиня Кембриджська в Уельсі
Герцогиня Кембриджська в Уельсі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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