У подушці чи ковдрі: Катерина Кухар приміряла "карантинний" тренд

Відома українська прима-балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар на карантині активно ділиться з прихильниками домашніми заняттями. Зірка опублікувала фото, на яких позує в подушці та ковдрі.

Ізоляція змушує креативити та вигадувати цікаві і нестандартні заняття, образи, відкривати у собі нові таланти. Катерина Кухар проводить карантин разом із чоловіком Олександром Стояновим та дітьми – Тімою та Настею. Через гастрольне життя подружжя не мало вдосталь часу на спілкування, проте тепер все надолужують. А також балерина приділяє час догляду за собою та експериментам із зовнішністю. На її особистій інстаграм-сторінці з'явилися фото, на яких красуня приміряла "карантинними" трендами.

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Катерина Кухар днями кардинально змінила імідж, а тепер поділилася пікантними знімками, де похизувалася стрункими ніжками. Вона долучилася до популярного флешмобу #pillowchallenge.

Будь-які стосунки між людьми – це праця! Але тільки від вас залежить, буде він в радість або в тягар! Pillow or blanket?

– написала в публікації Кухар.

На одному із фото балерина позує на балконі, обмотавшись в ковдру та підв'язала її чорним поясом. Її волосся вкладене в локони, а на обличчі бачимо природний макіяж. Катерина тримає у руці келих шампанського, а її шию прикрашає золота підвіска.



Катерина Кухар в ковдрі та з шампанським в руках / Instagram / @ekaterinakukhar_official

На іншій світлині суддя танцювального шоу позує вже у подушці, яку також підв'язала чорним поясом. Доповнила "аутфіт" чорними босоніжками на високих підборах. В руці вона тримає келих шампанського. Катерина стоїть на другому поверсі, дивлячись вниз.



Катерина Кухар приміряла "карантинний" тренд / Instagram / @ekaterinakukhar_official