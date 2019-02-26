У правилах немає пункту щодо гастролей учасника у РФ, – СТБ прокоментували договір Євробачення

Телеканал СТБ, який згідно Правил, затверджених НСТУ, самостійно і за власний кошт проводить Нацвідбір і трансляцію, прокоментували договір, який повинен підписати представник України. За їхніми словами, у ньому немає пункта, в якому було б вказано, що він повинен відмовитися від гастролей в країні-агресорі.

Скандал навколо епатажної переможниці Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV не вщухає. Співачка самостійно відмовилася представляти Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі, коментуючи це тим, що вона не змогла дійти згоди з Національним мовником. Чому MARUV відмовилася підписати договір і які пункти у ньому присутні дізнавалося інтернет-видання Медіаняня в представників телеканалу СТБ.

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За їхніми словами, у контракті немає жодного пункту, який би стосувався громадянської позиції учасника чи його гастролей у Росії, тому що раніше не було такої необхідності. Однак цьогорічні обговорення доводять те, що питання, який саме артист може представляти Україну постає дуже серйозно.

Так, цей момент потребує врегулювання, аби не допустити подібних дискусій під час майбутніх Нацвідборів. При цьому одразу виникають три питання: 1) якою має бути процедура перевірки артистів та їх родин на громадянську позицію, графік гастролей, приватні концерти, співпрацю з російськими музикантами тощо; 2) чи відповідає вона демократичним підходам, прийнятним для цивілізованого суспільства; 3) хто це буде робити? Адже задача телеканалу – виробництво і трансляція, а перевіряти мають інші служби,

– прокоментували представники телеканалу СТБ.

Однак на офіційній сторінці Євробачення в Instagram повідомляють про те, що в контракті з НСТУ такий пункт присутній і в переможця є рівно доба на те, аби обдумати його умови.



Скріншот з Instagram

Також в СТБ додали, що шанувальники Євробачення знають, що учасникам завжди ставлять ті запитання, які хвилюють українську аудиторію, нехай вони будуть гострими і незручними. Тому не варто стверджувати, що питання щодо політичної позиції артиста є некоректними.

Саме за чесність ці 4 роки глядачі і поважають Нацвідбір. Обираючи свого представника, ми не маємо права закривати очі на гучні обговорення у соціальних мережах та заяви самих артистів. Мова не про перевірку на патріотизм, а про реакцію на запит громадськості. Цього року перед фіналом він був саме таким,

– заявили представники телеканалу СТБ.