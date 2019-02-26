У правилах немає пункту щодо гастролей учасника у РФ, – СТБ прокоментували договір Євробачення

791 Читать новость на русском
MARUV
MARUV / Instagram / @eurovision.ua

Телеканал СТБ, який згідно Правил, затверджених НСТУ, самостійно і за власний кошт проводить Нацвідбір і трансляцію, прокоментували договір, який повинен підписати представник України. За їхніми словами, у ньому немає пункта, в якому було б вказано, що він повинен відмовитися від гастролей в країні-агресорі.

Скандал навколо епатажної переможниці Нацвідбору Євробачення-2019 MARUV не вщухає. Співачка самостійно відмовилася представляти Україну на міжнародному конкурсі в Ізраїлі, коментуючи це тим, що вона не змогла дійти згоди з Національним мовником. Чому MARUV відмовилася підписати договір і які пункти у ньому присутні дізнавалося інтернет-видання Медіаняня в представників телеканалу СТБ.

Читайте також: Я не бита на політичній арені, – MARUV гостро прокоментувала відмову від Євробачення-2019

За їхніми словами, у контракті немає жодного пункту, який би стосувався громадянської позиції учасника чи його гастролей у Росії, тому що раніше не було такої необхідності. Однак цьогорічні обговорення доводять те, що питання, який саме артист може представляти Україну постає дуже серйозно.

Так, цей момент потребує врегулювання, аби не допустити подібних дискусій під час майбутніх Нацвідборів. При цьому одразу виникають три питання: 1) якою має бути процедура перевірки артистів та їх родин на громадянську позицію, графік гастролей, приватні концерти, співпрацю з російськими музикантами тощо; 2) чи відповідає вона демократичним підходам, прийнятним для цивілізованого суспільства; 3) хто це буде робити? Адже задача телеканалу – виробництво і трансляція, а перевіряти мають інші служби,
– прокоментували представники телеканалу СТБ.

Однак на офіційній сторінці Євробачення в Instagram повідомляють про те, що в контракті з НСТУ такий пункт присутній і в переможця є рівно доба на те, аби обдумати його умови.

Марув не їде представляти Україну
Скріншот з Instagram 

Також в СТБ додали, що шанувальники Євробачення знають, що учасникам завжди ставлять ті запитання, які хвилюють українську аудиторію, нехай вони будуть гострими і незручними. Тому не варто стверджувати, що питання щодо політичної позиції артиста є некоректними.

Саме за чесність ці 4 роки глядачі і поважають Нацвідбір. Обираючи свого представника, ми не маємо права закривати очі на гучні обговорення у соціальних мережах та заяви самих артистів. Мова не про перевірку на патріотизм, а про реакцію на запит громадськості. Цього року перед фіналом він був саме таким,
– заявили представники телеканалу СТБ.

blog_ava
Суд виніс вирок Зайцевій та Дронову у справі смертельної ДТП в Харкові
сьогодні
6751
Теги: LifeStyle Євробачення 2019 MARUV Новини LifeStyle
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
сьогодні 15:13 Вихідні у березні 2019: чи буде 8 березня вихідним днем і які святкові дні очікують українці
10660
Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
сьогодні 13:14 Коли початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
9088
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні 11:15 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
6077
Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
25 лютого 21:30 Рамі Малек та Олівія Колман: цікаві факти з біографії зірок, які ви могли не знати
423
Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
25 лютого 19:01 Фільм "Зелена книга": що варто знати про переможця Оскар-2019
992
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук