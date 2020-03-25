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У принца Чарльза виявили коронавірус

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Принц Чарльз хворий на коронавірус

Королівська сім'я також не застрахована від Covid-19. Днями 71-річний принц Чарльз зробив тест на коронавірус, який виявився позитивним! Наразі він з герцогинею Каміллою перебувають в одній з королівських резиденцій в Шотландії.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на представників королівської родини. За їхніми даними, до медиків принц Чарльз звернувся одразу після того, як у нього проявились перші симптоми недуги. Син Єлизавети ІІ перебуває в самоізоляції та поки не бачить потреби в госпіталізації. 

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"Принц Уельський має позитивний результат тесту на коронавірус. В нього проявились перші симптоми, але стан його здоров'я стабільний, а упродовж останніх днів принц Чарльз працює з дому… Перевірку на Covid-19 здійснювали в Абердинширі, де все відповідає критеріям, необхідним для тестування", – заявили представники королівської родини.

Окрім цього, обраниця принца Чарльза Камілла також здала тест на коронавірус. Її результати виявились негативними. Королівська пара перебуває у резиденції в Шотландії та не покидає маєток.

Як відомо, після спалаху коронавірусу у світі та оголошення про пандемію принц Чарльз здійснив кілька офіційних виходів. Представники королівської родини не можуть достеменно сказати, коли представник монархії заразився Covid-19, однак до здачі тесту він мав зустріч з принцом Монако. Днями Альберт ІІ також оголосив, що став одним із інфікованих людей та наразі бореться з коронавірусом.

Цікаво, що навіть під час публічних виходів принц Чарльз не враховував поради ВООЗ. Через це він навіть потрапив до курйозної ситуації, коли намагався потиснути руку організаторам офіційної зустрічі. 

Також відомо, що королева Великобританії Єлизавета ІІ не має симптомів коронавірусу. Востаннє вона бачилась з принцом Чарльзом 9 березня. 93-річна королева також самоізолювалась і на час карантину оселилась у своєму маєтку у Віндзорі.

Окрім цього, 22 березня британські ЗМІ повідомили, що у помічника Її Величності також виявили Covid-19. Проте у Букінгемському палаці працюють понад 500 людей, тому цілком ймовірно, що інфікований працівник міг і не бачитись з Єлизаветою ІІ під час карантину.

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Теги: Коронавірус Covid-19 Королівська сім'я Здоров'я LifeStyle
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