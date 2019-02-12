У продажі з'являться ляльки Барбі на інвалідному візку та з протезами

Американська компанія Mattel, яка займається випуском ляльок Барбі, Monster Highта Ever After High, запустить нову лінійку ляльок, які мають максимально зображати сучасний світ і просувати різноманітність.

Серед нових моделей будуть темношкіра Барбі з кучерявим волоссям, лялька з пишною фігурою, Барбі в інвалідному візку, а також лялька з ногою-протезом, який можна зняти.

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Відомо, що всього в колекції буде 100 ляльок. Але, за словами віце-президента Mattel Кім Калмоне, Барбі в інвалідному візку мала великий попит.



Нова серія ляльок Барбі від Mattel



Краса може бути різною

Як бренд, ми маємо включити у серію ляльок, які створені за моделлю людей з інвалідністю. Ми прагнемо продемонструвати багатовимірне уявлення про красу і моду. Це наша місія – показати всім дівчаткам, що у них є безмежний потенціал,

– наголосили розробники.

Компанія Mattel довго працювала над розробкою інвалідного візочка. Для того, щоб іграшка була максимально реалістична компанія співпрацювала з дитячою лікарнею UCLA Mattel, а також з експертами на візках. На полицях іграшкових магазинах ляльки з'являться вже у червні 2019 року.

Дивіться відео: який вигляд мають ляльки нової серії Mattel