У прокат виходить польський фільм "Ефір" з українцем в головній ролі

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Кадр з фільму
Кадр з фільму / kinoafisha.ua

У Києві відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі представив у Києві свій новий фільм "Ефір". Його створювали у ко-продукції із Україною, Литвою та Угорщиною.

У фільмі розгортаються події в часи Першої Світової війни на кордоні між Україною та Австро-Угорською імперією.

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Військовий лікар проводить над людьми експерименти з речовиною – ефір. Застосовує її не тільки як знеболювальне, мета лікаря – отримати владу над людьми, маніпулювати їхньою свідомістю. Навколо підступної субстанції і зав'язується сюжет містичного трилеру "Ефір".

Дивіться трейлер фільму "Ефір":

Режисер та сценарист стрічки Кшиштоф Зануссі каже, це його версія історії про доктора Фауста. Адже проблема, описана у легенді, є актуальною і сьогодні.

Продаж душі – це велика проблема нашого суспільства. І корупція – це теж своєрідний продаж душі,
– зазначив режисер фільму "Ефір" Кшиштоф Зануссі.

Зовсім поруч у сюжеті фільму крокують абсолютне зло і добро.

Зануссі Ефір фільм
Польський режисер Кшиштоф Зануссі

Світлу сторону уособлює асистент лікаря-лиходія хлопець з Поділля Тарас – це єдиний позитивний персонаж у стрічці. Він до останнього не розчарувався у своєму наставнику.

Мені здається, що такою є реальність. Наївно стверджувати, що зло – це нестача добра, це погане визначення. Зло є динамічною силою, воно притягує і корумпує своє оточення. Я хотів це зло показати монументальним, а не банальним,
– розповів режисер фільму "Ефір" Кшиштоф Зануссі.

Зіграв роль помічника лікаря молодий український актор Остап Вакулюк – це його дебют.

Остап Вакулюк Ефір
Остап Вакулюк

Знайомство із режисером не обійшлося без особистої драми. Під час Майдану Остапа викрали правоохоронці, довелося тікати за кордон до Польщі. Там згодом отримав стипендію на навчання, а Кшиштоф Зануссі став його викладачем і запросив на кастинг.

Пан Кшиштоф казав, що треба, щоб я розмовляв польською з українським акцентом, оскільки я в Польщі був вже кілька років, то у мене його не було, і він каже: мусиш його навчитися наново,
– згадав актор Остап Вакулюк.

Знімали стрічку у кількох країнах – Польщі, Угорщині, Італії. В Україні локацією стала Львівщина – Свірський замок та Тюрма на Лонцького.

В оригіналі у фільмі герої розмовляють польською і українською мовою. В Україні фільм вийде у дубляжі.

Прем'єра стрічки відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі, вийшла у прокат в Польщі та зібрала численні схвальні відгуки. В Україні "Ефір" можна побачити у кінотеатрах вже з 21 лютого.

Дивіться відео про допрем'єрний показ фільму:

 

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Автор: Єлизавета Герасимюк
Теги: LifeStyle Кіно Новини Польщі
Джерело: 24 канал
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