У прокат виходить польський фільм "Ефір" з українцем в головній ролі

У Києві відомий польський режисер Кшиштоф Зануссі представив у Києві свій новий фільм "Ефір". Його створювали у ко-продукції із Україною, Литвою та Угорщиною.

У фільмі розгортаються події в часи Першої Світової війни на кордоні між Україною та Австро-Угорською імперією.

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Військовий лікар проводить над людьми експерименти з речовиною – ефір. Застосовує її не тільки як знеболювальне, мета лікаря – отримати владу над людьми, маніпулювати їхньою свідомістю. Навколо підступної субстанції і зав'язується сюжет містичного трилеру "Ефір".

Дивіться трейлер фільму "Ефір":

Режисер та сценарист стрічки Кшиштоф Зануссі каже, це його версія історії про доктора Фауста. Адже проблема, описана у легенді, є актуальною і сьогодні.

Продаж душі – це велика проблема нашого суспільства. І корупція – це теж своєрідний продаж душі,

– зазначив режисер фільму "Ефір" Кшиштоф Зануссі.

Зовсім поруч у сюжеті фільму крокують абсолютне зло і добро.



Польський режисер Кшиштоф Зануссі

Світлу сторону уособлює асистент лікаря-лиходія хлопець з Поділля Тарас – це єдиний позитивний персонаж у стрічці. Він до останнього не розчарувався у своєму наставнику.

Мені здається, що такою є реальність. Наївно стверджувати, що зло – це нестача добра, це погане визначення. Зло є динамічною силою, воно притягує і корумпує своє оточення. Я хотів це зло показати монументальним, а не банальним,

– розповів режисер фільму "Ефір" Кшиштоф Зануссі.

Зіграв роль помічника лікаря молодий український актор Остап Вакулюк – це його дебют.



Остап Вакулюк

Знайомство із режисером не обійшлося без особистої драми. Під час Майдану Остапа викрали правоохоронці, довелося тікати за кордон до Польщі. Там згодом отримав стипендію на навчання, а Кшиштоф Зануссі став його викладачем і запросив на кастинг.

Пан Кшиштоф казав, що треба, щоб я розмовляв польською з українським акцентом, оскільки я в Польщі був вже кілька років, то у мене його не було, і він каже: мусиш його навчитися наново,

– згадав актор Остап Вакулюк.

Знімали стрічку у кількох країнах – Польщі, Угорщині, Італії. В Україні локацією стала Львівщина – Свірський замок та Тюрма на Лонцького.

В оригіналі у фільмі герої розмовляють польською і українською мовою. В Україні фільм вийде у дубляжі.

Прем'єра стрічки відбулася на Варшавському міжнародному кінофестивалі, вийшла у прокат в Польщі та зібрала численні схвальні відгуки. В Україні "Ефір" можна побачити у кінотеатрах вже з 21 лютого.

Дивіться відео про допрем'єрний показ фільму: