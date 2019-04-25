У прозорих штанях: Леся Нікітюк показала сідниці на фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам стильний образ, який пікантно продемонстрував її сідниці.

Нові знімки Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, телеведуча завітала на показ колекції українського бренду Millanova у Барселоні. Для виходу вона підготувала сексуальний та провокаційний образ у прозорих штанах, які прикрашені блискітками. Завершила look знаменитості стильна чорна блуза, яка оголила одне плече Лесі.

"Фантастичне шоу від Milla Nova і Lorenzo Rossi. Як вам мій образ?" – поцікавилася Нікітюк у підписі.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Однак не усі прихильники української зірки вподобали сміливе вбрання.

"Дуже відверто", "Ніби штани забула одягнути", "Лесю, це перебір", – пишуть користувачі у мережі.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk