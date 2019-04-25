У прозорих штанях: Леся Нікітюк показала сідниці на фото

178 Читать новость на русском
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала шанувальникам стильний образ, який пікантно продемонстрував її сідниці.

Нові знімки Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Ще відвертіше: Демі Роуз у крихітному купальнику показала пишні форми

Так, телеведуча завітала на показ колекції українського бренду Millanova у Барселоні. Для виходу вона підготувала сексуальний та провокаційний образ у прозорих штанах, які прикрашені блискітками. Завершила look знаменитості стильна чорна блуза, яка оголила одне плече Лесі. 

"Фантастичне шоу від Milla Nova і Lorenzo Rossi. Як вам мій образ?" – поцікавилася Нікітюк у підписі.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Однак не усі прихильники української зірки вподобали сміливе вбрання.

"Дуже відверто", "Ніби штани забула одягнути", "Лесю, це перебір", – пишуть користувачі у мережі.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

blog_ava
"Тане" на очах: в Японії навчились безшумно зносити хмарочоси – відео
сьогодні
8941
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
сьогодні 20:24 Ви вже спекли великодню паску? Святкове опитування
119
Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
сьогодні 16:36 Як приготувати смачну паску: 5 рецептів запашної випічки із Західної України
2291
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 14:40 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
1437
Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
сьогодні 13:01 Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками (інфографіка)
13297
Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
сьогодні 12:30 Спочатку було слово: топ-10 цитат відомих українських письменників про мову
Олена Булан 2754
Новини
Більше новин
Залиште відгук