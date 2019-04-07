У прозорій чорній сукні: Оля Фреймут з чоловіком відвідала шкільний бал

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут з чоловіком, генеральним директором Нового каналу Володимиром Локотко відвідали шкільний бал старшої дочки Злати, який називається "Black and White".

Знімки з події Фреймут опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу Ольга приміряла елегантну довгу чорну мереживну сукню з прозорим верхом, під який знаменитість одягнула чорну білизну. Свій образ зірка завершила лакованими туфлями на високих підборах у тон вбрання і прикрасами.

"Благочинний Black and White бал у школі PSI, де вчиться Злата. Ми з чоловіком бажаємо Вам гарного настрою", – лаконічно прокоментувала знімок з коханим чоловіком телеведуча.



Володимир Локотко і Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia



Ольга Фреймут / Instagram- / @freimutolia



Володимир Локотко і Ольга Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia