У прозорій чорній сукні: Оля Фреймут з чоловіком відвідала шкільний бал

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Володимир Локотко і Ольга Фреймут
Володимир Локотко і Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Популярна українська телеведуча Ольга Фреймут з чоловіком, генеральним директором Нового каналу Володимиром Локотко відвідали шкільний бал старшої дочки Злати, який називається "Black and White".

Знімки з події Фреймут опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Для виходу Ольга приміряла елегантну довгу чорну мереживну сукню з прозорим верхом, під який знаменитість одягнула чорну білизну. Свій образ зірка завершила лакованими туфлями на високих підборах у тон вбрання і прикрасами.

"Благочинний Black and White бал у школі PSI, де вчиться Злата. Ми з чоловіком бажаємо Вам гарного настрою", – лаконічно прокоментувала знімок з коханим чоловіком телеведуча.

Володимир Локотко і Ольга Фреймут
Володимир Локотко і Ольга Фреймут / Instagram / @freimutolia

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / Instagram- / @freimutolia

Володимир Локотко і Ольга Фреймут
Володимир Локотко і Ольга Фреймут / Instagram-Stories / @freimutolia

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Ольга Фреймут
Джерело: LifeStyle 24
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