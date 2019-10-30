У прозорій сорочці та ботфортах: Ірина Шейк відвідала модний показ в Італії

Знаменита модель Ірина Шейк вкотре зачарувала мережу. Зірка побувала у романтичній Вероні, де стала глядачем модного показу. І хоч манекенниця не виходила на подіум, все ж привертала увагу глядачів своїм пікантним вбранням.

29 жовтня в італійському місті Верона відбувся анонсований показ нової колекції Intimissimi. Білизняний бренд підготував для прихильників чимало сюрпризів, а першими подивитись на новинки компанії прийшло чимало знаменитостех. Серед них – К'яра Ферраньї, Сара Джессіка Паркер та Ірина Шейк. Три відомі красуні привернули увагу всіх учасників модного показу, адже на цей захід вони обрали ефектне темне вбрання.

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Особливо виділялась Ірина Шейк, яка прийшла на фешн-подію у прозорій чорній сорочці з блискітками. До неї модель підібрала мініспідницю та однотонний бюстгальтер, який, ймовірно, належить бренду Intimissimi. Струнку талію манекенниця підкреслила ремнем, а завершити пікантний look їй допомогли ботфорти і маленька сумочка.

Відомо, що таке вбрання Ірині Шейк допоміг підібрати її стиліст Марк Ерам, який вже не один рік співпрацює з нею. І хоч образ моделі не мав яскравих акцентів, він все ж виділявся серед інших зірок.

Поява Ірини Шейк на показі нової колекції Intimissimi була прогнозованою. Модель вже понад 10 років співпрацює з білизняним брендом та знімається у його рекламних кампаніях. До числа зірок, які теж залюбки позують в новинках Intimissimi, належать Сара Джессіка Паркер та К'яра Ферраньї. Зірки обрали штанні костюми, підкресливши свою талію та зону декольте. Ірина, Сара та К'яра сиділи поряд на модному показі та із задоволенням фотографувались за лаштунками шоу.