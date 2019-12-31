У прозорій сукні без білизни: новорічний образ від моделі Ельзи Госк

Одна з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк, здається, вже визначилась із сукнею на Новий рік. У переддень свята модель опублікувала серію пікантних фото в рожевому вбранні.

За роки кар'єри Ельзу Госк можна сміливо назвати королевою епатажу. Манекенниця полюбляє дивувати своїх прихильників еротичними знімками у білизні та без неї. Та і кожен її вихід на червону доріжку відзначався провокативністю. Відтак підписники блогу Ельзи Госк з нетерпінням очікували її новорічних фото, адже були переконані: запальна шведська модель обере відверте вбрання.

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І зірка не розчарувала своїх прихильників. У переддень 2020 року вона опублікувала серію знімків у рожевій сексуальній мінісукні, оздобленій паєтками і пір'ям. Відвертості образу Ельзи Госк додавав крій вбрання, який оголював її плечі та показував відсутність спідньої білизни. Окрім цього, одяг був зроблений у стилі прозорої сітки, тому на одному кадрі їй довелось прикрити оголені груди рукою.



Ельза Госк у прозорій сукні / Instagram / @hoskelsa

Образ запальна модель доповнила яскравими туфлями на підборах та зібраним у пучок волоссям. Наразі невідомо, чи саме у цій сукні Ельза Госк зустрічатиме Новий рік, однак всі прихильники зірки зазначили, що вбрання виглядає неперевершено.



Сексуальна Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa



Ельза Госк показала новорічний образ / Instagram / @hoskelsa