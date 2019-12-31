24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

У прозорій сукні без білизни: новорічний образ від моделі Ельзи Госк

958 Читать новость на русском
Оголена Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Одна з найвідоміших "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк, здається, вже визначилась із сукнею на Новий рік. У переддень свята модель опублікувала серію пікантних фото в рожевому вбранні.

За роки кар'єри Ельзу Госк можна сміливо назвати королевою епатажу. Манекенниця полюбляє дивувати своїх прихильників еротичними знімками у білизні та без неї. Та і кожен її вихід на червону доріжку відзначався провокативністю. Відтак підписники блогу Ельзи Госк з нетерпінням очікували її новорічних фото, адже були переконані: запальна шведська модель обере відверте вбрання.

Читайте також: Модель Ельза Госк оголилась перед камерою: фото 18+

І зірка не розчарувала своїх прихильників. У переддень 2020 року вона опублікувала серію знімків у рожевій сексуальній мінісукні, оздобленій паєтками і пір'ям. Відвертості образу Ельзи Госк додавав крій вбрання, який оголював її плечі та показував відсутність спідньої білизни. Окрім цього, одяг був зроблений у стилі прозорої сітки, тому на одному кадрі їй довелось прикрити оголені груди рукою. 

Ельза Госк у прозорій сукні
Ельза Госк у прозорій сукні / Instagram / @hoskelsa

Образ запальна модель доповнила яскравими туфлями на підборах та зібраним у пучок волоссям. Наразі невідомо, чи саме у цій сукні Ельза Госк зустрічатиме Новий рік, однак всі прихильники зірки зазначили, що вбрання виглядає неперевершено. 

Сексуальна Ельза Госк
Сексуальна Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Ельза Госк показала новорічний образ
Ельза Госк показала новорічний образ / Instagram / @hoskelsa

Зваблива Ельза Госк
Зваблива Ельза Госк / Instagram / @hoskelsa

Чому Керченський міст небезпечний: експерти назвали серйозні проблеми
31 грудня 2019
4662
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Стиль і мода Ельза Госк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
31 грудня 2019 22:30 Фільми під ялинку: 10 найкращих новорічних стрічок
Марта Вересюк 8920
31 грудня 2019 17:59 Що приготувати на Новий рік 2020: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 45141
31 грудня 2019 16:25 5 найкращих комедій 2018-2019 років на думку глядачів: яскрава підбірка
Марта Вересюк 4550
31 грудня 2019 16:00 Що за традиціями повинно бути на новорічному столі у рік Білого Металевого Щура
Квітослава Туз 3831
31 грудня 2019 15:02 "Хижі птахи", "Бонд 25", "Мулан" та інші: 10 найочікуваніших фільмів 2020 року
Марта Вересюк 2104
Новини
Більше новин
Залиште відгук