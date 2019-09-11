У прозорій сукні і на підборах: вагітна Ешлі Грем стала гостею шоу Savage X Fenty

Найпопулярніша у світі plus-size модель Ешлі Грем, яка зовсім скоро вперше стане матірю, почала дедалі частіше виходити на світські вечірки та fashion-заходи.

Ешлі Грем демонструє, що для неї вагітність не стала перешкодою для насиченого публічного життя. Відтак модель часто з'являється на заходах у сміливих сукнях і на шпильках.

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Для яскравого шоу Savage X Fenty в рамках нью-йоркського Тижня моди модель приміряла відверте плаття, яке складалося з боді, що підкреслив окреглий живіт майбутньої мами, і прозорої сітки. Свій образ Ешлі розбавила контрастними аксесуарами – маленьким жовтим клатчем, босоніжками з пітоновим принтом на підборах та насиченим макіяжем очей у неонових відтінках. Завершила образ хвиляста укладка волосся.



Ешлі Грем / Getty Images



​Ешлі Грем / Getty Images

У п'ятницю, 6 вересня Ешлі Грем відвідала вечірку Harper's Bazaar Icons, яка відбулася в рамках Нью-Йоркського тижня моди. На захід майбутня зіркова мама одягнула відверту сукню з прозорою мереживною спідницею.



​Ешлі Грем / Getty Images

Додамо, про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.