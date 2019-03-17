У прозорій сукні та шкіряному міні: MARUV знялась у фотосесії для турецького глянцю

Співачка MARUV, яка відзначилась чималим скандалом після Національного відбору на Євробачення-2019, стала зіркою турецького глянцю. Для журналу Hello! артистка знялась у стильній фотосесії, додавши їй пікантності.

Запальна MARUV позувала перед камерою у сукнях, в яких не приховувала своєї сексуальності. Так, на сторінках глянцю вона постала у чорному прозорому вбранні, в якому виднілась зваблива спідня білизна. Свій пікантний образ артистка доповнила капелюшком та чоботами.

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Сексуальна зйомка MARUV / Instagram / @maruvofficial



MARUV стала зіркою турецького журналу / Instagram / @maruvofficial

Окрім цього, MARUV засвітилась в ультракороткій шкіряній міні-сукні, що підкреслила стрункі ноги зірки та її пишний бюст. Вбрання мало білі об'ємні рукави, які стильно доповнювали гарячий look артистки. Окуляри, взуття на підборах та чокер на шиї додали сексуальності її образу.



Співачка MARUV / Instagram / @maruvofficial



Гарячі фото MARUV / Instagram / @maruvofficial

Компанію у пікантній фотосесії MARUV склав талановитий ді-джей і продюсер Фарук Сабанджи. Знаменитості не вперше співпрацюють разом, адже музикант був співавтором пісні For You, з якою артистка планувала виступати на Національному відборі.



Стильна фотосесія за участю MARUV / Instagram / @maruvofficial

Чому MARUV не поїде на Євробачення-2019?У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Заплановані виступи у Росії та неоднозначна позиція щодо війни на Сході України повпливали на хід перемовин з НСТУ. Після тривалої бесіди сторони не дійшли згоди та не підписали контракт.



Згодом представники НСТУ запропонували іншим фіналістам Нацвідбору представити країну на Євробаченні-2019, однак ті один за одним відмовились. Тому в 2019 році жоден український артист не вийде на сцену конкурсу в Тель-Авіві.

Детальніше про скандал на Національному відборі Євробачення-2019 – дивіться у відео