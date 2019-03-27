У прозорій сукні та звабливому костюмі: Кортні Кардашян прикрасила відомий глянець

Одна з найвідоміших американок Кортні Кардашян прийняла запрошення від Vogue та прикрасила його обкладинку. Окрім цього, зірка реаліті-шоу та бізнесвумен відкрила секрети свого успіху.

39-річна Кортні Кардашян – яскравий приклад того, як жінка може досягнути чималих успіхів. Зірка є акторкою у реаліті-шоу "Сімейство Кардашян", власником б'юті-бренду та модель. Не менш успішним є блог Кортні в Instagram, де вона заробляє мільйони доларів.

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Така популярність привернула увагу журналу Vogue Mexico. Кортні Кардашян запросили стати героїнею квітневого випуску, на що вона радо погодилась. В інтерв'ю модель відверто розповіла, що ніколи не думала про майбутній успіх. Та на власному прикладі Кортні прагне показати людям: всі страхи не повинні стояти на шляху в реалізації мрії.

Я ніколи не думала, що стану еталоном у світі бізнесу, моди і краси. Просто постійна робота відкрила мені шлях для розвитку і вивчення нових аспектів мого життя. Я хочу донести до своїх прихильників, що ми всі здатні вирішувати нові завдання і залишати позаду наші страхи,

– розповіла Кортні Кардашян.

Для популярного глянцю фотографи створили дві обкладинки. На одній з них Кортні Кардашян постала у стильній сукні чорного кольору, в якій виднілись оголені стрункі ноги моделі. А от інший знімок був більш загадковим: автори фото показали зблизька обличчя зірки, при цьому на ній не було видно одягу. Це розбурхало мережу, а прихильники припустили, що запальна Кортні позувала топлес.

Окрім цього, Кортні Кардашян пояснила, що пристрасть у її житті – невід'ємна частина. Із запалом вона приступає до створення нових проектів та береться за зйомки. Це було видно і у фотосесії для глянцю: модель приміряла червоний штанний костюм, а фотографи показали бекстейдж пікантної зйомки.

Пристрасть в кожному з моїх проектів дуже важлива, кожен день вимагає нових зусиль, тому що я беру участь у різних видах діяльності, які поглинають більшу частину моєї енергії. Тому я повинна бути дуже чіткою у своїх рішеннях, направляючи свою увагу і, перш за все, любов на все, що я роблю,

– зізналась Кортні Кардашян.