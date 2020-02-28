У прозорій сукні з пікантними розрізами: Рене Зеллвегер на світському заході

Днями у Голлівуді відбувся благодійний вечір Women`s Cancer Research Fund, який допомагає жінкам боротися з онкологічними захворюваннями. Американська акторка Рене Зеллвегер очолила зірковий список та вразила світський бомонд своїм сміливим вбранням.

У свої 50-років Рене Зеллвегер знову опинилася на піку популярності, завоювавши звання найкращої акторки на Оскарі-2020 за роботу у фільмі "Джуді". Її поява на публічних заходах та червоних доріжках гарантовано викликає шквал обговорення в пресі. Так, зірка постала на благодійному вечорі в Беверлі-Гіллз.

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Для виходу перед десятками фотографів Рене Зеллвегер обрала досить відвертий образ, який забезпечив їй увагу не лише папараці, а й фешн-спільноти. Акторка позувала на заході у довгій сукні від італійського будинку моди Gucci. Незважаючи на те, що знаменитість звикла дефілювати червоним хідником у світлому вбранні, чорний колір на ній виглядав приголомшливо.

Мережевний прозорий верх сукні дозволив їй продемонструвати жіночне тендітне тіло та талію. Легкий низ з екстримальними розрізами до бедер акцентував увагу на струнких ногах Рене Зеллвегер, яка у своєму віці вражає молодістю. Лаконічну сукню вона доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, а з аксесуарів обрала масивний перстень зі смарагдовим каменем.

Зірка традиційно була стриманою у макіяжі та зачісці, зібравши волосся у низький хвіст.



Рене Зеллвегер у сукні з пікантними розрізами / Getty Images