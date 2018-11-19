У прозорому боді без білизни: Ембер Хьорд завітала на прес-конференцію у провокативному образі

32-річна американська акторка Ембер Хьорд, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Аквамен", відвідала прес-конференцію у Нью-Йорку за участю творців стрічки.

На прес-конференції також були присутні режисер Джеймс Ван, актори Патрік Вілсон і Джейсон Момоа, пише Daily Mail.

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Для виходу Ембер підібрала досить епатажний образ, одягнувши джинси, чорний жакет і прозоре мереживне боді на голе тіло. На прес-конференції конфузів з вбранням не було, однак на вулиці Ембер розкуто позувала перед об'єктивами фотографів. Відтак згодом мережа поповнлася черговими відвертими знімками актриси.

Дивіться відео виходу Ембер Хьорд:

До слова, коли акторка відвідала прем’єру фільму "Аквамен" 18 листопада, увага всіх гостей вкотре була прикута до звабливого вбрання Ембер. Для урочистого виходу вона одягла коротке плаття в паєтках з відвертим декольте у формі краплі.

Нагадаємо, нещодавно в мережі з'явився офіційний трейлер бойовика "Аквамен". Кінокартину ще задовго до її виходу називали одним з найочікуваніших фільмів року. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 13 грудня.

Хто така Ембер Хьорд? Ембер Хьорд – знаменита американська акторка родом з Техасу. В 17 років вона залишила навчання в Католицькій академії та переїхала у Нью-Йорк. Там і розпочалась її акторська кар’єра. Перший фільм, в якому Ембер Хьорд зіграла другорядну роль має назву "У променях слави". Головні ролі актриса зіграла у фільмах: "Ніколи не здавайся" (2008), "Вітаємо у Зомбіленді" (2009), "Палата" (2010), "Лондонські поля" (2018) та інші. У Ембер Хьорд тривалий час зустрічалась з Ілоном Маском, проте з часом зірковий союз розпався. Після розриву Амбер Хьорд закрутила роман з Джонні Деппом. У 2015 році пара одружилась, а вже в 2017 офіційно розлучились.