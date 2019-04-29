У прозорому комбінезоні: сміливий образ Марго Роббі на червоній доріжці кінофестивалю Tribeca

У Нью-Йорку 25 квітня в рамках фестивалю Tribеса пройшла прем'єра фільму "Країна мрій" (Dreamland), на яку завітало чимало знаменитостей. Однією з них стала акторка Марго Роббі, яка зіграла у стрічці головну роль.

На червону доріжку прем'єри фільму Марго одягнула звабливий мереживний комбінезон від Chanel, який доповнила чорним теплим кардиганом та туфлями на високих підборах.

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Для виходу стилісти акторки зробили їй ніжний макіяж з акцентом на очах та випрямили волосся. Відтак подібний образ може легко повторити будь-хто вдома та виглядати розкішно.

Додамо, що у фільмі "Країна мрій" (Dreamland) історія розгортається у 1930 роках. У стрічці йдеться про 17-річного хлопця Юджина Еванса, що полює за грабіжницею банків. За голову дівчини обіцяють грошову винагороду, що зможе врятувати сімейну ферму головного героя від боргів. Як Ви здогадалися, лиходійку зіграла Марго Роббі, що здобула шалену популярність після ролі Харлі Квінн у кінороботі "Загін самогубців".



Марго Роббі / Instagram / @hellomag



Марго Роббі / Instagram / @hellomag



Марго Роббі / Instagram / @margotrobbiepage

Крім того, на заході були помічені такі зірки, як Дженніфер Лоуренс, Роберт Де Ніро, Синтія Ніксон, Рамі Малек та інші. Серед них також була і Ембер Хьорд, яка обрала не менш епатажне вбрання з прозорою спідницею.