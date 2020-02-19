У прозорому плащі та з рудим волоссям: Катерина Бужинська презентувала новий трек

Всі звикли бачити Катерину Бужинську з розкішним білявим волоссям. Однак полюбляє артистка і експериментувати, приміряючи перуки для презентацій треків. Це вона вкотре довела, опублікувавши ефектні кадри до композиції "Танго – Femme Fatale".

За словами співачки, композиція розповідає про любов, яка окриляє і яка вбиває. Прем'єра пісні відбулась 19 лютого на ютуб-каналі зірки. Та всі прихильники звернули увагу і на імідж Катерини Бужинської: ніхто з прихильників не очікував, що знаменита білявка постане в образі рудоволосої спокусниці.

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Для релізу треку співачка взяла участь у пікантній фотосесії, де постала у коричневому топі та шортах із завищеною талією. Звабливий образ Катерина Бужинська доповнила прозорим плащем. Зміну іміджу вона прокоментувала журналістам LifeStyle 24.

"Напередодні весни завжди хочеться нових емоцій і відчути себе в іншому образі. Самою подивитися на себе інакше і дати можливість іншим побачити твої нові грані, розкритися з нової сторони. Не дарма кажуть, що наш зовнішній вигляд часто зумовлює деякі події нашого життя. Тому саме цей темпераментний образ максимально розкриває характер моєї нової спекотної пісні", – пояснила Катерина Бужинська.



Катерина Бужинська змінила імідж для нового треку / Пресслужба



Катерина Бужинська ​/ Пресслужба



Сексуальна Катерина Бужинська / Пресслужба

Прокоментувала артистка і саму композицію. За її словами, "Танго – Femme Fatale" лише підтверджує, що "американські" гірки в стосунках чоловіка і жінки – це невід'ємний атрибут любові. Катерина Бужинська переконана, що все залежить від того, як ставитися до таких граней цього великого почуття. В житті самої артистки були випадки, коли вона готова була втратити себе заради чоловіка, але все ж вчасно зрозуміла, що потрібно тримати баланс і не розчинятися в іншому без залишку.

Слухайте нову пісню Катерини Бужинської – "Танго – Femme Fatale": аудіо