У прозорому вбранні та шкіряному корсеті: Леді Гага презентувала власну лінію косметики

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Леді Гага презентувала власну косметичну лінію
Леді Гага презентувала власну косметичну лінію / Instagram / @ladygaga

Леді Гага стала бізнесвумен. Артистка влаштувала гучну вечірку з нагоди запуску її лінії косметики Haus Laboratories. Однак і в такий особливий день зірка не відмовилась від епатажу.

Презентація косметичної лінії відбулась 16 вересня у Санта-Моніці, що в Каліфорнії. На захід поп-діва запросила чимало своїх колег, які залюбки підтримали Леді Гагу. Зокрема, на вечірці можна було побачити Ешлі Сімпсон, Патріка Старра, Микиту Драгуна, Менні Муа та інших зірок. Однак вся увага все ж була прикута до Леді Гаги. 

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На самій презентації та фотоколі артистка постала у приталеній сукні з пікантним розрізом на нозі. А от уже на вечірці запалила під улюблені пісні у прозорому чорному вбранні, поверх якого одягнула шкіряний корсет із баскою. У такому епатажному образі Леді Гага зробила серію фото, які згодом розмістила на своїй інстаграм-сторінці. 

Леді Гага у Каліфорнії
Леді Гага у Каліфорнії / Фото: Instagram / @ladygaga

Поп-діва Леді Гага
Поп-діва Леді Гага / Фото: Instagram / @kevinmazur

Примітно, що на презентації нової косметичної лінії артистка постала перед камерами з ефектним макіяжем. Леді Гага переконує, що її косметика повинна надихати людей бути собою та не боятись показувати це іншим. Сама ж колекція складається з 6 виробів, серед яких – підводки для очей і губ, спеціальні тіні для повік із різними відтінками та наклейки. 

"Зараз я сміливіша, ніж будь-коли. Я долаю перешкоди, пов'язані з психологічними проблемами і своєю популярністю... Це не просто запуск косметики. Це гламурна атака на світ, яка навчить людей приймати себе, бути сміливими, а найголовніше – добрими. Так, я хочу, щоб моя справа було успішною. Однак найбільше я мрію про те, щоб люди любили себе і побачили, наскільки вони прекрасні", – пояснила Леді Гага. 

Співачка Леді Гага запустила косметичну лінію
Співачка Леді Гага запустила косметичну лінію / Фото: Instagram / @ladygaga

Вечірка Леді Гаги завершилась ді-джейськиим сетом у виконанні поп-діви. У перервах між музикою артистка спілкувалась з гостями та розповідала, що надихнуло її створити косметичну лінію. 

Леді Гага на презентації косметики
Леді Гага на презентації косметики / Фото: Instagram / @kevinmazur

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Леді Гага
Джерело: LifeStyle 24
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