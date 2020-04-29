У пудровому комбінезоні: Іванка Трамп здійснила перший офіційний вихід на карантині

Донька американського президента Іванка Трамп закликає мешканців США залишатися вдома та оберігатися всіма засобами безпеки. Та держава поступово починає виходити з карантину попри те, що там і досі вирує пандемія коронавірусу. Дональд Трамп провів захід, на якому не дотримувалися соціальної дистанції. Була присутня і його радниця Іванка Трамп.

Вперше під час карантину відбувся захід, на якому були порушені умови самоізоляції. Президент США провів нараду з представниками малого бізнесу, на якій не дотримувалися правил захисту. Всі, хто був у приміщенні були без масок та рукавиць, а також не дотримувалися соціальної дистанції. Та навіть у складних умовах сьогодення донька та помічниця Дональда Трампа змогла продемонструвати стильний образ. Красивими фотографіями вона поділилася на особистій сторінці в інстаграмі.

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Іванка вкотре постала у стильному вбранні, яким зачарувала. Для наради вона обрала пудровий комбінезон з широкими штанами, який поєднала із широким поясом в тон. Доповнила вбрання бежевими туфлями-човниками на підборах. Такий look гарно підкреслив струнку фігуру радниці президента США.

Серед аксесуарів дівчина обрала тонкий ланцюжок із золотим кулоном. Волосся вона вклала рівно, а в макіяжі виділила очі темними тінями.



Іванка Трамп продемонструвала стильний образ / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп у пудровому комбінезоні / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп на нараді / Instagram / @ivankatrump



Дональд Трамп та Іванка Трамп провели нараду з представниками малого бізнесу / Фото: Getty Images