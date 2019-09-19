У Ralph Lauren презентували колекцію в стилі серіалу "Друзі": перші фото

Популярний серіал "Друзі" (Friends) відзначає 25 років з дня виходу першої серії. Така подія настільки вплинула на її прихильників, що навіть легендарні бренди вирішили долучитись до святкування. Так, Ralph Lauren створив особливу колекцію у стилі "Друзів".

22 вересня виповниться 25 років з дня опублікування першої пілотної серії "Друзів". Тоді автори проєкту та голлівудські актори і не знали, наскільки кінострічка буде успішною. Та за 10 сезонів головні герої – Джої, Чендлер, Рос, Рейчел, Фібі та Моніка – стали улюбленими персонажами, а їхній стиль почали наслідувати фанати з усього світу.

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Ювілей серіалу не оминули увагою і зіркові прихильники. Так, дизайнер Ральф Лорен вирішив створити тематичну лінію одягу, присвячену "Друзям". Великий акцент модельєр зробив на образі запальної Рейчел Грін, і на це було кілька причин. Саме героїня, яку зіграла Дженніфер Еністон, у серіалі є головною модницею та і досі надихає представників фешн-індустрії. Окрім цього, за сюжетом "Друзів", Рейчел отримала посаду керівника одного з відділів бренду Ralph Lauren, а сам дизайнер постав в епізоді серіалу.

До презентації особливої колекції Ральф Лорен залучив кінокомпанію Warner Bros. і універмаг Bloomingdale, де Рейчал Грін також працювала. Лінія стильного одягу складалась із шкіряного одягу, який є трендом сезону, костюмів, спідниць, жакетів, блейзерів, речей з леопардовим принтом та штучних шуб. Колекція Rachel Green поєднала стиль не тільки героїні Дженніфер Еністон, але й інших зірок серіалу "Друзі".

Наразі відомо, що вбрання із лімітованої колекції будуть коштувати від 150 доларів. Поки у мережі опублікували перші рекламні фото, а от вже всю тематичну лінію одягу прихильники Ralph Lauren зможуть побачити 21 та 22 вересня в магазині Bloomingdale, що в Нью-Йорку.



Колекція одягу Ральф Лорена / Фото: Ralph Lauren x Friends



Одяг у стилі серіалу "Друзі" / Фото: Ralph Lauren x Friends



Нова колекція одягу від Ralph Lauren / Фото: Ralph Lauren x Friends