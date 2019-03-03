У Ріо-де-Жанейро розпочався традиційний карнавал: неймовірні фото та відео

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У Ріо-де-Жанейро розпочався традиційний карнавал: неймовірні фото та відео
/ SME Svet

У Ріо-де-Жанейро традиційно 1 березня, як і кожного року, мер міста передав ключ королю карнавалу, що й знаменувало початок веселого народного свята. Всесвітньо відомий карнавал характеризується яскравими костюмами, піснями та танцями.

До міста приїхало понад мільйон туристів, аби подивитися на величний карнавал.

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Програма заходу ділиться на 2 частини – народний карнавал, в якому беруть участь аматори. Та офіційна частина – змагання найкращих шкіл самби з усієї Бразилії.

Карнавал у Ріо-де-Жанейро є однією з найбільших вечірок світу, почався з традиційного ритуалу відкриття. Відпочиваючі заполонили вулиці в екстравагантних костюмах і танцювали самбу на незліченних парадах по всьому місту. 

Завершиться бразильський карнавал 9 березня, перед початком великого посту.

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Музика Бразилія
Джерело: 24 канал
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