У ритмі Бразилії: Алессандра Амбросіо запустила колекцію купальників – гарячі фото

37-річна бразильська супермодель, яка більш відома як "ангел" Victoria's Secret, Алессандра Амбросіо запустила свій бренд купальників GAL Floripa.

Алессандра запустила проект разом зі своєю молодшою сестрою Алін (Aline) і найкращою подругою Жизель Коріа (Gisele Cória).

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Супермодель розповіла, що завжди мріяла про запуск колекції купальників ще з юності.

Ми завжи мріяли про це. Ми виросли у Флоріанополіс, який є островом на півдні від Бразилії, і купальники завжди були нашою другою шкірою. Ми були завжди у купальниках, йдучи з одного пляжу до іншого, і завжди хотіли мати власний магазин бікіні. Це була наша мрія, коли нам було 18 років,

– розповіла Амброзіо в інтерв'ю виданню People.

Так, ім'я бренду GAL Floripa виникло з поєднання букв їхніх імен (Gisele + ALessandra + Aline) і назви їхнього улюбленого пляжу.

Додамо, що на більшості знімків у новій колекції купальників моделлю виступила сама Алессандра Амбросіо.



Алессандра Амбросіо / GAL Floripa

Дивіться колекцію купальників від бренду GAL Floripa:

Алессандра Амбросіо / GAL Floripa