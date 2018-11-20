У родині лідера O.Torvald Жені Галича сталося горе

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У родині лідера O.Torvald Жені Галича сталося горе
У родині лідера O.Torvald Жені Галича сталося горе / Фото з відкритих джерел

Лідер українського гурту O.Torvald Женя Галич повідомив у Facebook про горе, яке спіткало його родину. Після тривалої боротьби з хворобою помер батько музиканта.

"Друзі. Спасибі всім, хто всі ці роки підтримував мене і мою сім'ю в боротьбі з хворобою мого тата. Я ніколи цього не забуду. Сьогодні тата не стало. Він заснув", – написав Галич.

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Музикант додав до допису фото свого батька в оточенні дітей та онуків.

Івановичу, ти – найкращий батько в світі. Ти прожив гідне життя. Побачив чотирьох онуків, виховав мене з братом такими, якими ми зараз є. Усе найкраще, що є в моєму характері – це твоє. Всі мої друзі знають, як сильно я люблю тебе і поважаю. Ти – мій герой. Назавжди. Спи спокійно!,
– написав Женя Галич.

 

Теги: Новини України Втрати Музика LifeStyle O.Torvald
Джерело: 24 канал
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