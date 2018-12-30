У родинному колі: Вікторія Бекхем зворушила мережу новорічним фото

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Сім'я Бекхемів
Сім'я Бекхемів / www.gettyimages.com

Знаменита британська дизайнерка Вікторія Бекхем зробила сюрприз шанувальникам, показавши фото зі всією своєю родиною.

Нові знімки Вікторія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Дизайнерка відсвяткувала Новий рік у сімейному колі. На фото вона позує з чоловіком Девідом, синами Брукліном, Ромео,Крузом, а також з дочкою Харпер.

У підписі Бекхем побажала шанувальникам щасливого нового року.


Вікторія Бейхем показала свою сім'ю / Instagram / @victoriabeckham

На іншій світлині Вікторія обіймається з 7-річною дочкою Харпер, яка одягнена у стильне жовте плаття з напівпрозорою блискучою накидкою. Дівчинка також показала чорний манікюр. Натомість зіркова мама приміряла відверте вбрання з глибоким декольте, яке доповнила червоним лаком для нігтів та насиченим макіяжем з акцентом на очах.

"Дівчата – сила", – написала Бекхем у підписі.

Вікторія Бейхем з дочкою / Instagram / @victoriabeckham

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Вікторія Бекхем Зіркові мами
Джерело: 24 канал
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