24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

У Росії померла 16-річна модель Аліна Смахтіна: відома причина

- Читать новость на русском
Померла 16-річна модель Аліна Смахтіна / www.obozrevatel.com

Аліна Смахтіна, яка у 16 років вже розпочинала модельну кар'єру та була переможницею конкурсу краси "Міс Котельники", померла у Московській області. За попередніми даними, дівчина подавилась шоколадом.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash. Наразі офіційного підтвердження щодо смерті Аліни Смахтіної немає. Водночас про трагедію розповідає бойфренд моделі, який був очевидцем її смерті. 

Читайте також: Помер знаменитий художник Улай – колишній партнер Марини Абрамович

Хлопець переконує, що це сталось у під'їзді житлового будинку у місті Котельники, що в Московській області. Аліна Смахтіна подавилась шоколадкою та знепритомніла. На місце інциденту одразу ж викликали медиків, однак вони тільки констатували смерть дівчини.

16-річна модель Аліна Смахтіна гуляла зі своїм хлопцем Олександром. Дорогою зайшли в "Магніт", купили воду і шоколадку. Їсти вирішили просто в під'їзді. Раптом Аліна стала задихатися, втратила свідомість. Хлопець викликав швидку, але лікарі приїхали надто пізно – дівчина померла,
– йдеться в повідомленні Mash. 

Російські правоохоронці вже відкрили кримінальну справу та з'ясовують деталі трагедії. Після перевірки достовірності свідчень єдиного очевидця вони оприлюднять інформацію щодо смерті Аліни Смахтіної. 

Аліна Смахтіна померла у Росії
Аліна Смахтіна померла у Росії / Mash

Відомо, що у 2019 році Аліна Смахтіна перемогла на місцевому конкурсі краси "Міс Котельники". Дівчина розпочала модельну кар'єру та активно займалась спортом. Наразі близькі моделі не коментують втрати. 

Померла російська модель Аліна Смахтіна
Померла російська модель Аліна Смахтіна / Mash

Що відомо про екскомандира "Айдару" Сергія Мельничука, якого затримали у Греції
сьогодні
Автор: Надія Біленко
Теги: Конкурс краси Втрати Новини Росії Новини LifeStyle LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:26 Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Квітослава Туз
2 березня 18:00 10 найкращих серіалів всіх часів
Марта Вересюк
2 березня 17:28 "Людина-невидимка": свіжий погляд на історію, яку кілька разів екранізували
Юлія Ліпенцева
2 березня 16:19 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
2 березня 13:16 Що подарувати жінці на 8 березня: 10 ідей, які зачарують кожну
Уляна Журба
Новини
Більше новин
Залиште відгук