У Росії померла 16-річна модель Аліна Смахтіна: відома причина

Аліна Смахтіна, яка у 16 років вже розпочинала модельну кар'єру та була переможницею конкурсу краси "Міс Котельники", померла у Московській області. За попередніми даними, дівчина подавилась шоколадом.

Про це повідомляє телеграм-канал Mash. Наразі офіційного підтвердження щодо смерті Аліни Смахтіної немає. Водночас про трагедію розповідає бойфренд моделі, який був очевидцем її смерті.

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Хлопець переконує, що це сталось у під'їзді житлового будинку у місті Котельники, що в Московській області. Аліна Смахтіна подавилась шоколадкою та знепритомніла. На місце інциденту одразу ж викликали медиків, однак вони тільки констатували смерть дівчини.

16-річна модель Аліна Смахтіна гуляла зі своїм хлопцем Олександром. Дорогою зайшли в "Магніт", купили воду і шоколадку. Їсти вирішили просто в під'їзді. Раптом Аліна стала задихатися, втратила свідомість. Хлопець викликав швидку, але лікарі приїхали надто пізно – дівчина померла,

– йдеться в повідомленні Mash.

Російські правоохоронці вже відкрили кримінальну справу та з'ясовують деталі трагедії. Після перевірки достовірності свідчень єдиного очевидця вони оприлюднять інформацію щодо смерті Аліни Смахтіної.



Аліна Смахтіна померла у Росії / Mash

Відомо, що у 2019 році Аліна Смахтіна перемогла на місцевому конкурсі краси "Міс Котельники". Дівчина розпочала модельну кар'єру та активно займалась спортом. Наразі близькі моделі не коментують втрати.



Померла російська модель Аліна Смахтіна / Mash