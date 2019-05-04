У Росії в страшній ДТП загинули двоє відомих коміків: фото та відео

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Денис Маловічко і Олена Зуєва загинули в ДТП
Денис Маловічко і Олена Зуєва загинули в ДТП / Фото з відкритих джерел

У Росії в страшній аварії загинули двоє учасників відомого російського Stand Up клубу Денис Маловічко і Олена Зуєва.

За інформацією російських ЗМІ, ДТП за участі двох автомобілей Hyundai сталася у Краснодарському краї. 

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Водій Hyundai Accent виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з іншим авто такої ж марки. В результаті у ДТП загинули п'ятеро людей, ще двоє – госпіталізовані.

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ДТП, у якій загинули російські коміки 

Відомо, що артисти скористались послугами BlaBlaCar (сервіс з перевезення пасажирів, – 24 канал), аби доїхати на концерт у місто Краснодар.

У ДТП загинули російські коміки: відео

Що відомо про Дениса Маловічка і Олену Зуєву? 35-річний Денис Маловічко з 2013 до 2016 року виступав на телеканалі ТНТ у розважальному шоу "Не спать". Брав участь в шоу "Comedy Батл". Також очолював один з відомих стендап-клубів Росії. У нього залишились дружина і двоє дітей.

25-річна Олена Зуєва співпрацювала з Денисом Маловічком та брала активну участь в російських стендап-виступах. Жінка була розлучена.

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Жертви Новини Росії Аварії та ДТП
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