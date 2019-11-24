У Росії вручили премію "Золотий грамофон": хто з українців отримав відзнаку

23 листопада у Москві відбулась церемонія нагородження преміями "Золотий грамофон 2019". Щороку на відзнаку претендують російські артисти, які залюбки презентують перед учасниками свої нові хіти. Однак і українці беруть участь у шоу. Хто засвітився на російській премії та отримав відзнаку – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Мережу заполонили яскраві фото та відео, зроблені на "Золотому грамофоні 2019" в Москві. На кадрах можна побачити, що чимало артистів прийшли на світську події. Не оминули заходу й українські співаки, які взяли участь у церемонії та позмагались за відзнаки від країни-агресора.

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Традиційно, церемонію відвідала Ані Лорак. Артистка вже давно живе та виступає в Росії, тому її поява на "Золотому грамофоні" була прогнозованою. Ані Лорак отримала дві статуетки за пісні "Сон" та "Сумасшедшая".

Не оминула увагою захід і Віра Брежнєва. У березні 2019 року вона публічно заявила, що ніколи не була українською співачкою, оскільки завжди співала російською та не брала участі в українських шоу.

"Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній "Пісні року", або що. Так вийшло, що мене сама Україна не сприймала українською співачкою. Плюс вважається, що для того, щоб бути українською співачкою, у тебе мають бути пісні українською мовою. У мене їх немає. Плюс, коли я прийшла до "ВІА Гри", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Тобто, я від початку, 16 років тому почала гастролювати по всьому СНД, по всьому світу", – заявила Брежнєва.

Співачка також отримала дві нагороди на церемонії "Золотий грамофон". Відзнаки Вірі Брежнєвій дали за пісні "Любите друг друга" та "Зла не держи".

Окрім цього, на шоу засвітилась ще одна любителька гастролей у Росії – Світлана Лобода. Ексучасниця гурту "ВІА Гра" здобула одну статуетку "Золотий грамофон".

Побував на церемонії і український співак Макс Барських, який вже 24 листопада виступить на українському шоу "Танці з зірками 2019". У Москві він отримав нагороду, про що залюбки поділився із прихильниками.

Третій – за три роки! Пісні "Берега" і "Неземная" були лідерами хіт-параду "Русского радио" упродовж декількох місяців. І цей грамофон буде завжди нагадувати мені про любов моїх прихильників і слухачів!

– зазначив Макс Барських.