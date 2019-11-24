У Росії вручили премію "Золотий грамофон": хто з українців отримав відзнаку

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Хто з українських зірок отримав премію "Золотий грамофон" / Instagram / @anilorak

23 листопада у Москві відбулась церемонія нагородження преміями "Золотий грамофон 2019". Щороку на відзнаку претендують російські артисти, які залюбки презентують перед учасниками свої нові хіти. Однак і українці беруть участь у шоу. Хто засвітився на російській премії та отримав відзнаку – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.

Мережу заполонили яскраві фото та відео, зроблені на "Золотому грамофоні 2019" в Москві. На кадрах можна побачити, що чимало артистів прийшли на світську події. Не оминули заходу й українські співаки, які взяли участь у церемонії та позмагались за відзнаки від країни-агресора. 

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Традиційно, церемонію відвідала Ані Лорак. Артистка вже давно живе та виступає в Росії, тому її поява на "Золотому грамофоні" була прогнозованою. Ані Лорак отримала дві статуетки за пісні "Сон" та "Сумасшедшая".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Не оминула увагою захід і Віра Брежнєва. У березні 2019 року вона публічно заявила, що ніколи не була українською співачкою, оскільки завжди співала російською та не брала участі в українських шоу. 

"Я українською співачкою не була, тому що я не брала участі там у жодній "Пісні року", або що. Так вийшло, що мене сама Україна не сприймала українською співачкою. Плюс вважається, що для того, щоб бути українською співачкою, у тебе мають бути пісні українською мовою. У мене їх немає. Плюс, коли я прийшла до "ВІА Гри", мій перший концерт був у Санкт-Петербурзі. Тобто, я від початку, 16 років тому почала гастролювати по всьому СНД, по всьому світу", – заявила Брежнєва.

Співачка також отримала дві нагороди на церемонії "Золотий грамофон". Відзнаки Вірі Брежнєвій дали за пісні "Любите друг друга" та "Зла не держи". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vera Brezhneva (@ververa)

Окрім цього, на шоу засвітилась ще одна любителька гастролей у Росії – Світлана Лобода. Ексучасниця гурту "ВІА Гра" здобула одну статуетку "Золотий грамофон". 

Побував на церемонії і український співак Макс Барських, який вже 24 листопада виступить на українському шоу "Танці з зірками 2019". У Москві він отримав нагороду, про що залюбки поділився із прихильниками. 

Третій – за три роки! Пісні "Берега" і "Неземная" були лідерами хіт-параду "Русского радио" упродовж декількох місяців. І цей грамофон буде завжди нагадувати мені про любов моїх прихильників і слухачів!
– зазначив Макс Барських. 

 

 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини Росії Російські гастролери Нагороди Ані Лорак Віра Брежнєва Світлана Лобода
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