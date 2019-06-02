У Росії забрали пікантні сцени з фільму про Елтона Джона: реакція музиканта

Біографічна кінострічка "Рокетмен" (Rocketman) про легендарного музиканта Елтона Джона не пройшла цензуру у Росії. Там глядачі побачать фільм з вирізаними пікантними кадрами. Таку новину вирішив прокоментувати сам Елтон Джон.

На своїй офіційній сторінці у Twitter артист засудив російську цензуру та заявив, що глядачів позбавили можливості переглянути фільм в оригінальній версії. Окрім цього, Елтон Джон з розпачем констатував, що такі дії вкотре підтверджують, що у світі досі не приймають ЛГБТ-спільноту.

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"Ми засуджуємо рішення про цензуру "Рокетмена" для російського ринку. Досі ми не знали про таке рішення тамтешньої влади. Paramount Pictures є відважним і сміливим партнером, який допоміг мені створити фільм, який по-справжньому показує незвичне життя Елтона, його недоліки та все інше. Те, що російський дистриб'ютор відредагував певні сцени, позбавляючи аудиторію можливості побачити оригінальний фільм, є сумною демонстрацією поділу світу, в якому ми живемо, і як він все ще жорстоко не приймає стосунки двох людей однієї статі. Ми віримо у побудову відкритого діалогу і будемо продовжувати наполягати на руйнуванні таких бар'єрів", – заявив Елтон Джон.

Що відомо про цензуру "Рокетмена" в Росії?

Після прем'єрного показу біографічного фільму "Рокетмен" журналісти та кіноексперти помітили, що в російській версії відсутні пікантні сцени. Цензори забрали сцени із наркотиками та інтиму між двома чоловіками – Елтоном Джоном і його менеджером Джоном Райдом, яких зіграли Терон Еджертон і Брайс Даллас Говард.

Раніше у виданні The Guardian повідомили, що не всі країни будуть готові показати фільм таким, як його бачить сам Елтон Джон. На це артист заявив, що кінострічка "Рокетмен" повинна бути правдивою та повністю відтворювати його життя. Тому вирізання окремих кадрів є неприпустимим для нього.

Я не жив життя, якому можна привласнити рейтинг 13+. Я не хотів, щоб картина була наповнена наркотиками та сексом, але всі знають, що у мене було багато і того, і іншого в 70-х і 80-х роках. Не було особливого сенсу робити фільм, в якому я після концерту спокійно повертаюся в готельний номер зі склянкою теплого молока і Біблією,

– відверто заявив Елтон Джон.

В Україні готуються до прем'єри фільму "Рокетмен". Перший показ кінострічки запланований на 6 червня 2019 року.

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