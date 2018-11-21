У Росії затримали репера Хаскі: відео

У Краснодарі 21 листопада затримали російського репера Хаскі, справжнє ім'я якого –Дмитро Кузнєцов. Виконавця доправили до управління МВС.

Про це повідомляє "Громадське".

У середу Хаскі мав виступати у Краснодарі, проте майданчик, де мав відбутися концерт репера, відмовився його приймати через застереження від прокуратури. Тож концерт скасували, після чого Хаскі почав виступати просто на вулиці.

Читайте також: Не знаю, як жити без тебе, – репер Diddy зворушливо прокоментував смерть екс-коханої

Претензії у правоохоронців до виконавця виникли через те, що той нібито стояв на даху автомобіля і міг його пошкодити.

Поліція затримала російського репера Хаскі: дивіться відео

Напередодні у Хаскі мав відбутися концерт у Ростові-на-Дону, але туди прийшли поліцейські, тож концерт скасували. До цього виступ репера скасували у Тольятті.

Сам Хаскі заявив, що в його пісні "Поэма о Родине" знайшли заклики до канібалізму, а в інших піснях – образи почуттів віруючих і пропаганду нацизму. Окрім того, YouTube у Росії без пояснення причин заблокував кліп репера під назвою "Иуда".

Дивіться відео затримання репера Хаскі:

Що відомо про репера Хаскі? Російський хіп-хоп-виконавець з Улан-Уде. Відомий незвичайною манерою виконання пісень, похмурими текстами і складним римуванням. Прославився завдяки дебютному музичному кліпу на пісню "Седьмое октября", опублікованому на YouTube у 2011 році. Композиція мала гостросоціальний підтекст і була приурочена до дня народження президента РФ Володимира Путіна.