У суботу, 17 листопада, у Росії знайшли мертвим відомого співака Євгена Осіна. На час смерті йому було 54 роки.

Як повідомляють "Известия", рідні не могли додзвонитись до Євгена Осіна упродовж доби. Відтак його рідна сестра Альбіна вирішила навідатись до помешкання співака в Москві. Там вона й виявила тіло артиста.

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Достеменно невідомо, що стало причиною смерті Євгена Осіна. Артист багато років страждав від алкогольної залежності та одного разу серйозно травмував хребет під час спроби підвестись на ноги.

Поховають легенду 90-х 20 листопада на Троєкуровському кладовищі, що у Москві.



Помер співак Євген Осін / Politeka.net

Помер Євген Осін: біографія відомого співака 90-х

Народився Євген Осін 4 жовтня 1964 року в Москві. Хоч батьки зірки не були артистами, однак дядько грав на барабанах в колективі Леоніда Утьосова. Відтак змалку Євген вподобав цей музичний інструмент.

Вже у 22 роки Осін створив перший гурт, який спершу назвали "Нічний ковпак", а згодом перейменували на "Кекс". Однак довго колектив не проіснував, а сам артист приєднався до гуртів "Микола Коперник", "Альянс" та "Браво". Водночас він працював у Московській рок-лабораторії.

Пік слави Євгена Осіна припав на 1990-ті. В цей час він розпочав сольну кар'єру, випустивши платівку "70-ая широта". Чимало пісень, що увійшли до студійного альбому, одразу ж стали хітами. Зокрема, "Плачет девушка в автомат", "Качка", "Восьмое марта", "Не верю" і досі наспівують люди. Всього у дискографії Євгена Осіна – 15 платівок.

Дивіться кліп до пісні Євгена Осіна "Плачет девушка в автомат" (відео):

Дивіться кліп до пісні "Не верю" Євгена Осіна (відео):