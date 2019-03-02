У рожевому платті і лавандових туфлях: королева Йорданії зустрілася з Єлизаветою II – фото

Йорданський король Абдалла II і його дружина Ранія прибули з офіційним візитом до Великої Британії. 28 лютого королівське подружжя завітало у Букінгемський палац, де зустрілися з Єлизаветою II, і її дочкою принцесою Анною.

Що цікаво, разом з Ранією і Абдаллою прибув їхній старший син 24-річний Хусейн, який є прямим спадкоємцем трону. Коли гості завітали у королівську вітальню у Букінгемському палаці, принцеса Анна привітала гостей реверансом.

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Для виходу Ранія одягнула елегантне плаття-міді яскравого рожевого кольору, яке доповнила лавандовими туфлями і маленькою сумкою шоколадного відтінку.



Король Абдалла II і його дружина Ранія у Букінгемському палаці / Getty Images



Король Абдалла II і його дружина Ранія у Букінгемському палаці / Getty Images