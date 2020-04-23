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У рожевому жакеті та стильному капелюсі: Катерина Осадча підкорила мережу новим образом

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Катерина Осадча підкорила мережу новим образом / Instagram / @kosadcha

Прихильниця гламурних капелюшків доводить свою любов до аксесуарів навіть в умовах карантину. Катерина Осадча влаштувала чергову домашню зйомку в яскраво-рожевому жакеті. Ведуча "Світського життя" показала безліч поз, які підкорили прихильників.

Знаменитій телеведучій вдається залишатися у центрі уваги навіть в самоізоляції. Поблизу приватного будинку Катерина Осадча влаштовує чимало фешн-зйомок, якими демонструє свій бездоганний стиль та неперевершену зовнішність. Результати вона публікує на особистій сторінці в інстаграмі

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Зірка запам'яталася українській публіці своїми оригінальними капелюшками, проте її любов до головних уборів дає про себе знати навіть поза світськими заходами. Саме на цьому стильному аксесуарі Осадча вирішила акуентувати в домашній онлайн-фотосесії. 

Ведуча постала у білій футболці з написом Stay Home, яку доповнила жакетом яскравого рожевого кольору. Зі своєї колекції зірка обрала сіро-блакитний капелюшок. Образ Катерина Осадча завершила намистом з перлами та легким макіяжем, виділивши очі. Попри вдало підібраний одяг, головною окрасою світлин стала щира усмішка знаменитості, перед якою не встояли навіть зіркові колеги. 

Нехай цей день буде радісним ! Будьте здоровими і не падаймо духом, адже всі випробування роблять нас сильнішими,
– підписала кадри Осадча. 

 

Автор: Марина Джура
Теги: Стиль і мода LifeStyle Катя Осадча
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