У рожевому жакеті та стильному капелюсі: Катерина Осадча підкорила мережу новим образом

Прихильниця гламурних капелюшків доводить свою любов до аксесуарів навіть в умовах карантину. Катерина Осадча влаштувала чергову домашню зйомку в яскраво-рожевому жакеті. Ведуча "Світського життя" показала безліч поз, які підкорили прихильників.

Знаменитій телеведучій вдається залишатися у центрі уваги навіть в самоізоляції. Поблизу приватного будинку Катерина Осадча влаштовує чимало фешн-зйомок, якими демонструє свій бездоганний стиль та неперевершену зовнішність. Результати вона публікує на особистій сторінці в інстаграмі.

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Зірка запам'яталася українській публіці своїми оригінальними капелюшками, проте її любов до головних уборів дає про себе знати навіть поза світськими заходами. Саме на цьому стильному аксесуарі Осадча вирішила акуентувати в домашній онлайн-фотосесії.

Ведуча постала у білій футболці з написом Stay Home, яку доповнила жакетом яскравого рожевого кольору. Зі своєї колекції зірка обрала сіро-блакитний капелюшок. Образ Катерина Осадча завершила намистом з перлами та легким макіяжем, виділивши очі. Попри вдало підібраний одяг, головною окрасою світлин стала щира усмішка знаменитості, перед якою не встояли навіть зіркові колеги.

Нехай цей день буде радісним ! Будьте здоровими і не падаймо духом, адже всі випробування роблять нас сильнішими,

– підписала кадри Осадча.