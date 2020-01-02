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У розкішній блискучій сукні: Меланія Трамп відвідала новорічну вечірку

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Новорічний образ Меланії Трамп / Instagram / @lefigarofr

Перша леді США упродовж 2019 року демонструвала вишукані та стильні образи. Тому прихильники були в очікуванні її новорічних фото, щоб побачити, яке ж вбрання Меланія Трамп обрала для зустрічі Нового року.

Новий рік – чудова нагода, щоб провести час з друзями чи родичами. Цю можливість не упускає і президентське подружжя США. Щороку Дональд та Меланія Трамп влаштовують у Флориді святкову вечірку, на яку запрошують друзів, зокрема, політиків. 2020-ий не став винятком, відтак у мережі з'явились кілька фото, на яких можна побачити президента і першу леді у святковому вбранні.

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Новий рік Меланія Трамп зустріла у розкішній сукні від елітного бренду Givenchy. Вечірня сукня була розшита темними і світлими паєтками. Новорічний образ перша леді завершила лаконічними прикрасами, ідеальною укладкою волосся і макіяжем.

Бажаю всім щасливого, заможного та мирного Нового року,
– написала у мережі Меланія Трамп.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Charlie Kirk (@charliekirk1776)

Не менш ефектним було вбрання Меланії Трамп і в попередні роки. У 2016 та 2017 роках вона зустрічала свято у стильних сукнях від Dolce & Gabbana та ERDEM. Елітні вбрання допомагали першій леді США завжди бути в центрі уваги. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новорічні свята Стиль і мода Меланія Трамп Новини США
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