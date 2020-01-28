У розкішній чорній сукні: Блейк Лайвлі вперше після пологів прийшла на світську подію

У серпні 2019 року Блейк Лайвлі втретє стала мамою. Однак у декретній відпустці кінозірка вирішила не затримуватись, тому вже встигла презентувати новий фільм за своєю участю.

Така практика – звична для Голлівуду, адже перспективні акторки бояться втратити свою популярність після декрету. Тому народження дитини не стає приводом для тривалого відпочинку. Це можна побачити на досвіді 32-річної Блейк Лайвлі, яка всього за 5 місяців після пологів повернулась на телеекрани з фільмом "Ритм-секція" (Rhythm Section).

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У понеділок, 27 січня, кінострічку презентували у Нью-Йорку. Тому головна зірка "Ритм-секції" Блейк Лайвлі не пропустила прем'єри і вперше після пологів долучилась до офіційного заходу.

З перших хвилин перебування на червоній доріжці акторка викликала справжній фурор. Перед камерами вона постала у розкішній оксамитовій сукні чорного кольору. Вбрання мало глибоке декольте та оголювало тендітні плечі Блейк Лайвлі. Окрім цього, приталений крій допоміг акторці продемонструвати струнку фігуру після пологів.

Ефектним акцентом образу стало масивне кольє, яке привертало увагу всіх очевидців. Гламурний образ Блейк Лайвлі завершила високими шкіряними рукавицями та чоботами від Christian Louboutin. Зачіска та макіяж з акцентом на очі додали елегантності вигляду знаменитої модниці

Цікаво, що на кіноподії Блейк Лайвлі красувалась сама. Ймовірно, її чоловік Раян Рейнольдс залишився вдома з трьома доньками. Однак без підтримки рідних акторка не залишилась: разом з нею на прем'єру прийшли сестра Робін та мама Елейн. Окрім цього, актор Джуд Лоу також став учасником заходу, тому залюбки позував із розкішною Блейк Лайвлі.