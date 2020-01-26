У розкішній шовковій сукні: Пріянка Чопра з'явилась на світському заході

Голлівудська акторка індійського походження Пріянка Чопра стала справжнім еталоном стилю та краси. Кожен її вихід на червону доріжку відзначається фурором, адже всі журналісти ретельно стежать за неперевершеними образами красуні.

Пріянка Чопра розпочинала свою кар'єру з конкурсу краси, тому дефілювати перед камерами вона ще й як уміє. Однак після титулу "Міс Світу 2000" вона вирішила не зупинятись на досягнутому та отримала перші ролі в голлівудських фільмах, які й принесли їй світову славу. Тепер Пріянка – одна з найефектніших акторок сучасності, тому й отримує запрошення на головні світські події року.

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У суботу, 25 січня, вона стала гостею престижної гала-вечірки Клайва Девіса, яку вважають репетицією Греммі. На захід Пріянка Чопра прийшла сама, адже її чоловік – співак Нік Джонас – посилено готується до виступу на легендарному шоу. На Греммі-2020 він з гуртом The Jonas Brothers виконає один із найуспішніших своїх хітів.

Та поки музикант проводить репетиції, Пріянка Чопра красувалась на червоній доріжці у розкішному вбранні. Акторка обрала для виходу шовкову сукню кольору шампанського зі шлейфом та оголеною спиною. Ефектне вбрання Пріянка обрала з колекції Nicolas Jebran, тому стала однією з головних красунь вечірки. Елегантне взуття на підборах, укладка волосся та макіяж з акцентом на очі завершили приголомшливий look акторки.



Пріянка Чопра у розкішній шовковій сукні / Instagram / @priyankachopra



Акторка Пріянка Чопра перед Греммі / Instagram / @priyankachopra