24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

У розкішній шовковій сукні: Пріянка Чопра з'явилась на світському заході

235 Читать новость на русском
Пріянка Чопра на вечірці в Голлівуді / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка індійського походження Пріянка Чопра стала справжнім еталоном стилю та краси. Кожен її вихід на червону доріжку відзначається фурором, адже всі журналісти ретельно стежать за неперевершеними образами красуні.

Пріянка Чопра розпочинала свою кар'єру з конкурсу краси, тому дефілювати перед камерами вона ще й як уміє. Однак після титулу "Міс Світу 2000" вона вирішила не зупинятись на досягнутому та отримала перші ролі в голлівудських фільмах, які й принесли їй світову славу. Тепер Пріянка – одна з найефектніших акторок сучасності, тому й отримує запрошення на головні світські події року.

Дивіться також: Індійська розкіш: акторка Пріянка Чопра вбрала національне вбрання на кінофестиваль

У суботу, 25 січня, вона стала гостею престижної гала-вечірки Клайва Девіса, яку вважають репетицією Греммі. На захід Пріянка Чопра прийшла сама, адже її чоловік – співак Нік Джонас – посилено готується до виступу на легендарному шоу. На Греммі-2020 він з гуртом The Jonas Brothers виконає один із найуспішніших своїх хітів.

Та поки музикант проводить репетиції, Пріянка Чопра красувалась на червоній доріжці у розкішному вбранні. Акторка обрала для виходу шовкову сукню кольору шампанського зі шлейфом та оголеною спиною. Ефектне вбрання Пріянка обрала з колекції Nicolas Jebran, тому стала однією з головних красунь вечірки. Елегантне взуття на підборах, укладка волосся та макіяж з акцентом на очі завершили приголомшливий look акторки.

Пріянка Чопра у розкішній шовковій сукні
Пріянка Чопра у розкішній шовковій сукні / Instagram / @priyankachopra

Акторка Пріянка Чопра перед Греммі
Акторка Пріянка Чопра перед Греммі / Instagram / @priyankachopra

Елегантний образ Пріянки Чопри
Елегантний образ Пріянки Чопри / Getty Images

Головні новини 25 січня: нові записи з кабінету Труби і метушня довкола Суркова
сьогодні
3096
Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Голлівуд Стиль і мода Пріянка Чопра
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
25 січня 20:34 Місячний календар стрижок на січень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 11194
25 січня 10:25 Як змінювався образ Тіни Кароль за час її кар'єри: фото, які вражають
Юлія Михайлова 9787
25 січня 09:40 Китайський Новий рік 2020: дата і традиції свята
Квітослава Туз 6331
24 січня 16:30 Годі примітизувати образ українця, – ексклюзивне інтерв'ю з творцями фільму "Мої думки тихі"
Катерина Петренко 1507
23 січня 21:30 П'ятірка найпривабливіших образів супермоделі Даутцен Крус
Юлія Девда 4005
Новини
Більше новин
Залиште відгук